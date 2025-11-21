緯創、神達 押逾五個月

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
緯創。聯合報系資料照
AI伺服器需求升溫下，緯創（3231）、神達（3706）昨（20）日雙雙漲逾4%以上。緯創受惠AI伺服器訂單續旺、2026年營運可期；神達則在資料中心與雲端客戶強力拉貨帶動下，有望延續穩健成長走勢。

北美四大CSP資本支出展望持續正向，不僅積極擴大高階AI伺服器採購，也未放緩通用型伺服器投入。根據DIGITIMES資料，2025至2030年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）預估達5.1%，2025年增約5%，2026年則預估成長2.7%，顯示AI與雲端需求持續支撐伺服器產業穩健向上。

事實上，台灣伺服器代工廠占全球比重約90%以上，近年台廠憑著優異的研發能力、組裝良率、成本優勢與交期速度等優勢，亦成為伺服器客戶委外製造白牌伺服器的首選。

緯創受惠於AI伺服器訂單強勁推升，預期第4季營運維持季增表現；筆電與PC業務則因上半年關稅提前拉貨，後續動能略顯趨緩。展望2026年，AI伺服器仍為公司核心成長引擎，可望帶動營運維持雙位數成長。筆電、PC出貨量預期持平至低個位數成長，網通事業也將成為新的成長助力。

神達受惠超大規模雲端資料中心與雲端服務客戶的強勁需求，出貨動能維持高檔。同時，車用電子、智慧物聯網與智慧車載資通訊產品也保持良好成長。在資料中心與雲端服務需求長期向上的趨勢帶動下，伺服器市場成長動能不變，將有助神達延續未來營運成長並強化長期發展基礎。

權證發行商建議，看好緯創、神達等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過150天等條件為主。

伺服器 雲端服務 AI

