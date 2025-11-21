中華車攻零碳商用車 報捷
中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線，將與新竹物流合作，並運用到資源回收車明年初於彰化縣示範運行，逐步推廣到全台各縣市環保機關。
錢經武強調，中華車不只打造在地供應鏈，並積極拓展零碳商用車應用。
裕隆集團旗下包括中華車、裕融企業、江申工業與嘉裕昨日召開法說會，說明經營狀況與願景。中華車強調ET35不僅採用與國際大廠同步的集中式電子電氣架構（EEA），更成功搭載自主研發的「整合式域控制器（eDCU）」。
同時，中華車積極推動「智慧產業園區開發計畫案」，打造新能源車與智慧製造領域重要基地。
在新車戰略布局上，中華車全新車型XFORCE預計12月發表，並將於2026年台北新車暨新能源車大展上市，展現公司積極搶占乘用車市場的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言