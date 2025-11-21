富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到明年第3季，接單能見度優於往年，預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長。

富強鑫指出，全球製造業朝向「低碳化、電動化與智慧化」加速推進，汽車零配件、半導體／ICT、運動用品三大核心市場同步擴大資本支出，使公司在整廠輸出、多色成型、物理發泡與智慧製程等高值化設備領域需求快速增溫。

受惠整體接單動能改善，該公司今年第3季營收13.58億元，刷新單季紀錄；累計前十月營收40.7億元、年增11.6%，營運規模穩健擴張，有機會再創新高。

該公司指出，自2024年以來，已陸續取得多家國際級企業訂單，包括印度知名汽配業大廠、台灣國際鞋類代工大廠、半導體／ICT產業龍頭等，加上中國大陸主流電動車品牌及台灣ICT供應鏈多套射出成型設備訂單，整體接單金額屢創新高。

目前在手訂單遍及汽車零件、AI伺服器、半導體、運動用品等多個領域，訂單能見度已延伸至2026年第3季，預期未來接單動能將持續擴大。