面板跌價 雙虎營運承壓

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布11月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，受傳統淡季影響，電視面板報價續跌。IT用面板中，監視器面板僅少數規格下跌0.2美元，主流尺寸價格則是守穩；筆記型電腦用面板在IPS主流尺寸規格呈小跌0.1-0.2美元。年底面板報價疲軟，雙虎友達（2409）及群創營運將承壓。

雙虎均看淡第4季面板出貨，友達日前法說會說，第4季顯示器產品進入淡季，出貨季減。智慧移用出貨估季增5%-9%、垂直解決方案持平或略降。群創預估本季非顯示器領域群、商用顯示器及消費性顯示器三類產品出貨均將季減3%以內。

范博毓表示，第4季雖是電視面板淡季，但部分品牌客戶仍積極衝刺年底目標，提前備貨，帶動第4季電視面板需求不減反增。面板廠除年底衝刺出貨，還需與客戶商定明年需求規劃，因此對面板價格姿態較低，甚至採用專案價格方式鼓勵客戶增加拉貨。預估11月電視面板價格仍維持跌價態勢，其中32吋與43吋估跌1美元，50吋與55吋估跌2美元，65吋與75吋估跌3美元。

他說，第4季監視器面板需求疲軟，對面板廠而言，主流監視器面板續虧，面板廠在價格上沒有讓步空間，也不願擴大生產。11月監視器面板價格僅有23.8吋Open Cell面板因需求走弱，預估下跌0.2美元，其餘主流尺寸價格估皆持平。

范博毓指出，11月記憶體價格飆升，暫時未影響品牌客戶對面板的採購動能。第4季整體採購動能仍符合預期，但品牌客戶要求面板價格下跌的想法不變，面板廠也意識到除檯面下優惠外，檯面上的價格也需調整，以滿足客戶要求。11月NB面板價格僅有TN面板持平，其餘IPS主流尺寸規格預期將下跌0.1至0.2美元。

