創意（3443）專注於ASIC客製化設計服務，在先進製程、SoC整合、HBM IP及3D封裝等方面深耕，是台積電緊密的ASIC設計服務合作夥伴，也憑藉與台積電的獨家合作，能快速整合先進製程與封裝技術，服務AI、HPC等高成長市場，後市可期，投資人可透過創意期操作。

創意前三季每股稅後盈餘（ESP）達19.48元。10月合併營收為37.16億元，月增2.9%，年增1.5倍，連兩個月刷新單月業績紀錄，前十月合併營收為254.57億元，年增24.2%。

創意今年拿下多家大型CSP客戶，在大型CSP專案帶動下，市場看好創意明年營收成長動能強勁。且除CPU及ASIC等專案可於明年上半年顯著貢獻獲利外，加密貨幣專案需求亦延續至明年上半年，且創意具取得台積電先進製程產能優勢下，多間大型挖礦公司持續找創意協助晶片設計及量產，多新增的日本客戶及多項美系客戶專案，皆有利創意2026年營運顯著跳升。

2027年方面，還有Tesla AI5、xAI、HBF等專案進入量產，迎來更多成長動能，亦將帶動2027年營運可望顯著爆發，隨著多項專案進入量產，獲利逐季走揚。

籌碼面方面，近期外資、法人同步站在買方，其中外資近一個月買超逾2,100張，投信也有逾千張的買超，顯示外資法人亦看好創意的後市表現，市場仍然樂觀看待創意後續的發展。（台新期貨提供）

