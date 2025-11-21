快訊

店頭衍生性商品 更安全

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
台灣期貨交易所因應主管機關7月1日起正式實施新台幣利率交換契約（TWD IRS）應集中結算機制，持續推動相關制度優化及配套措施，將於12月1日正式上線「店頭衍生性金融商品集中結算客戶風險預警監控」功能，以協助店頭一般結算會員客戶風險管理效率，進一步提升市場運作安全與韌性。

期交所表示，「客戶風險預警監控」主要透過四大核心風險的預警功能，提供店頭一般結算會員以自動化方式即時監控其客戶交易額度、保證金水位、利率變動風險及大額損失狀況等核心風險，以達更即時及更具彈性的客戶風險管理效益。

店頭一般結算會員得依個別客戶的交易行為與風險屬性，設定各項指標對應的預警值，若個別客戶的任一指標達到預警值，將透過店頭集中結算系統、電子郵件及簡訊等多重管道即時發送警示通知，確保店頭一般結算會員得即時掌握客戶部位與保證金風險，及早採取因應措施。

期交所指出，過去店頭一般結算會員是透過人工、分散式系統或監控流程進行客戶風險管理。

此次推出的「客戶風險預警監控」功能為配合我國新台幣IRS應集中結算政策的延伸措施，透過資訊化以及即時化的風險管理指標與預警機制，提升店頭一般結算會員對客戶風控的精準度與效率，即時偵測潛在的風險，以強化整體金融市場的安全防護網、增進市場的穩健性以及提升我國金融市場的競爭力。

展望未來，期交所將持續關注市場需求與風險管理趨勢，因應業界實務需求提供相關風控機制，以協助店頭結算會員完善風險偵測與控管，並將持續與業者密切合作，共同打造健全、透明與高效之金融環境。

市場 新台幣 期交所

