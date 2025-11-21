神基：第4季業績年季雙增

快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影
強固電腦大廠神基（3005）昨（20）日舉行法說會，董事長黃明漢預期，本季業績將繳出「年季雙增」的成績單；受惠強固筆電市場續揚，神基力拚2026年營收雙位數增長。

黃明漢指出，本季營收持續看增，但也有一個潛在風險，就是時間上不見得交得了貨，主因先前美國政府關門逾40天，導致公部門客戶無法下單，隨著現在美國政府重啟，已將單子下過來，但因時間緊急，要想全部在第4季交貨有些困難，部分訂單可能會延至2026年首季出貨。

展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。毛利率則希望維持近年水準、即約31%至33%區間。

神基持續看好軍工及無人機應用，黃明漢表示，今年神基在無人機應用有相當大成長，雖然目前對公司整體營收貢獻有限，仍看好2026年商機將倍數成長，重點是如何將商機轉化為實際訂單。神基目前無人機業務包含兩塊，一塊是地面控制站（GCS），神基在台灣、歐美市場都有客戶。其次則是子公司提供無人機機構件等。

談到記憶體缺貨漲價議題，黃明漢表示，對神基短期沒有直接影響。他透露，神基今年第2季已開始備料，預計到2026年第2季前都夠用；因應成本上升，儘管神基目前尚未啟動漲價因應，但已釋出未來會有漲價行動。

