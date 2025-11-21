乙盛獲 AI 伺服器大單

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（20）日召開法說會，財務長暨發言人林猷清表示，已透過ODM廠接獲AI伺服器訂單，本季小量出貨，看好明年來自AI伺服器及低軌衛星等網通應用成長力道強勁，為營運最大成長引擎，推升獲利增幅優於營收。

林猷清表示，目前大部分新接案子多在明年陸續發酵，看好明年營運將優於今年。在AI伺服器新訂單及新客戶加持下，法人估計，乙盛明年首季有望淡季不淡，全年營收看增雙位數百分比。乙盛昨天強攻漲停板87.5元收市，上漲7.9元。

林猷清表示，近年乙盛積極調整結構，從單一機構件跨入結構模組安裝，提高訂單粘著度，並配合客戶自動化，放棄低毛利率產品，第3季雖然營收下滑，毛利率逆勢跳增至25.33%，攀上單季新高，每股純益1.21元，為九季來高點；前三季稅後純益5.67億元，年增42%，每股純益3.37元。

展望後市，林猷清表示，明年營收有望優於今年，各產品線方面，車用產品持平，但新車款訂單進入量產，且取得北美新客戶ATV／UTV訂單。

網通應用明年看增，除了取得AI伺服器訂單並投入量產，目前正與客戶共同研發伺服器相關產品，同時接觸低軌衛星產品美系及歐系新客戶。

新能源應用也將成長，來自美系客戶訂單已進入量產階段，至於能源機櫃產線已開始出貨，挹注營收。消費性電子產品營收雖下滑，但亦取得遊戲機訂單，並爭取電視機構件之外的消費電子產品訂單，包括導航器、無人機、機器人等。

隨著新能源新產品陸續出貨，乙盛的產品結構由車用、消費性電子、網通拓展至新能源，開展多元利基。

談到全球布局，林猷清表示，乙盛在墨西哥、越南、馬來西亞、中國大陸等地布局完整，具地緣優勢 ，建構全球服務網及完整服務鏈，其中，墨西哥有兩座廠，主要供貨網通、車用、消費性電子等應用，是集團最大產能所在，為主要的品牌商及EMS廠提供最佳生產配套基地，可有效降低海上運輸成本、供貨前置時間、關稅影響等。