快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

乙盛獲 AI 伺服器大單

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（20）日召開法說會，財務長暨發言人林猷清表示，已透過ODM廠接獲AI伺服器訂單，本季小量出貨，看好明年來自AI伺服器及低軌衛星等網通應用成長力道強勁，為營運最大成長引擎，推升獲利增幅優於營收

林猷清表示，目前大部分新接案子多在明年陸續發酵，看好明年營運將優於今年。在AI伺服器新訂單及新客戶加持下，法人估計，乙盛明年首季有望淡季不淡，全年營收看增雙位數百分比。乙盛昨天強攻漲停板87.5元收市，上漲7.9元。

林猷清表示，近年乙盛積極調整結構，從單一機構件跨入結構模組安裝，提高訂單粘著度，並配合客戶自動化，放棄低毛利率產品，第3季雖然營收下滑，毛利率逆勢跳增至25.33%，攀上單季新高，每股純益1.21元，為九季來高點；前三季稅後純益5.67億元，年增42%，每股純益3.37元。

展望後市，林猷清表示，明年營收有望優於今年，各產品線方面，車用產品持平，但新車款訂單進入量產，且取得北美新客戶ATV／UTV訂單。

網通應用明年看增，除了取得AI伺服器訂單並投入量產，目前正與客戶共同研發伺服器相關產品，同時接觸低軌衛星產品美系及歐系新客戶。

新能源應用也將成長，來自美系客戶訂單已進入量產階段，至於能源機櫃產線已開始出貨，挹注營收。消費性電子產品營收雖下滑，但亦取得遊戲機訂單，並爭取電視機構件之外的消費電子產品訂單，包括導航器、無人機、機器人等。

隨著新能源新產品陸續出貨，乙盛的產品結構由車用、消費性電子、網通拓展至新能源，開展多元利基。

談到全球布局，林猷清表示，乙盛在墨西哥、越南、馬來西亞、中國大陸等地布局完整，具地緣優勢 ，建構全球服務網及完整服務鏈，其中，墨西哥有兩座廠，主要供貨網通、車用、消費性電子等應用，是集團最大產能所在，為主要的品牌商及EMS廠提供最佳生產配套基地，可有效降低海上運輸成本、供貨前置時間、關稅影響等。

乙盛 營收 伺服器

延伸閱讀

培育B5G低軌衛星人才 蕭美琴：打造太空科技國家隊

程泰拚墨西哥車用歐洲國防航太商機 亞崴越南、韓國設點

金像電強鎖漲停！原來是大單下月就要出貨 高盛調升目標價至725元

影／北科大B5G低軌衛星通訊基地揭牌 蕭美琴：我技術外行、政策內行

相關新聞

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

中保科攜統一超推微型倉

中保科技（9917）昨（20）日宣布，攜手統一超商結合經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」與工研院「微型倉智慧調...

面板跌價 雙虎營運承壓

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布11月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，受傳統淡季影響，電視面板報價...

豐興：建築用鋼 價格有底

豐興（2015）昨（20）日召開法說會指出，台灣建築用鋼市場將維持「收縮但不崩跌，價格有底、需求偏弱、競爭升溫」格局，豐...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

中華車攻零碳商用車 報捷

中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。