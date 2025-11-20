神基法說會／力拚2026年營收雙位數成長 看好無人機商機倍數成長

強固電腦大廠神基（3005）20日舉行法說會，展望後市，神基董事長黃明漢指出，預估今年第4季營運將繳出季增、年增雙成長，展望2026年，強固筆電維持成長力道，整體神基營收力拚雙位數增長。此外，神基持續看好軍工及無人機應用業務，今年公司無人機相關業務有相當大成長，預計2026年商機將有倍數成長。

黃明漢預估，今年第4季神基營收相比去年同期將有較好的成長，季比雖然也會成長，但也有一個潛在風險，就是時間上不見得交得了貨。

黃明漢解釋，這是因為先前美國政府關門逾40天，導致公部門客戶無法下單，但隨著現在美國政府重啟，已將單子下過來，但因時間緊急，要想全部在第4季交貨有些困難，部分訂單可能會延至2026年首季出貨。

展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。毛利率則希望維持近年水準約31-33%區間。

此外，神基持續看好軍工及無人機應用，黃明漢分析，軍工用強固PC呈現穩定成長，主要是在北約持續提高軍事預算下，帶來相當大的需求。至於在無人機市場，神基今年有相當大的成長，雖然目前對神基整體營收貢獻有限，「但看好2026年商機將有倍數成長」，重點是如何將商機轉化為實際訂單。

神基目前無人機業務包含兩塊，一塊是地面控制站（GCS），神基除了歐美客戶以外，在台灣國防部釋出500億元無人機標案中，神基在此領域也有商機。其次則是神基子公司漢通科技，有提供無人機機構件等。

針對記憶體缺貨漲價影響，黃明漢表示，對公司短期沒有直接影響，神基在今年第2季已開始備料，預計到2026年第2季前都夠用；因應成本上升，神基儘管目前尚未啟動漲價因應，但已釋出未來會有漲價行動，藉此因應成本上漲。

此外，雖然記憶體漲價沒有直接影響到神基，但神基綜合機構件業務中，有包含NB應用。

神基認為，今年下半年有關NB機構件業務已感受到市況變差，加上記憶體、CPU漲價等因素，因此目前保守看待2026年上半年綜合機構件業務NB應用，但因該業務中也包含遊戲主機產品，該產品今年成長迅猛，神基預期遊戲機應用2026年將持續增長，有機會彌補NB較淡的需求。