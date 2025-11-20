圓剛啟動智慧交通AI平台布局 推動AI城市加速成形

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）科技正式發表「智慧交通 AI 平台」，將多年影像處理技術推向城市級AI應用，協助全球打造更安全順暢的智慧交通環境。

圓剛表示，此次圓剛與光林智能（LEOTEK）合作，將 Edge AI 運算導入智慧交通場域。此平台能即時解析道路影像，支援路口車流分析與異常事件偵測，作為智慧交通決策與安全管理的基礎能力，提升智慧號誌系統的反應效率與整合彈性，該解決方案已在多國展開試運行，象徵圓剛成功從硬體製造邁向AI整合服務的關鍵一步。

圓剛以平台化架構串接 AI 攝影機節點、邊緣運算設備到中央管理系統，並與在地系統整合商、AI 軟體夥伴及光林智能等產業夥伴合作，打造可快速部署的 AI 智慧交通生態鏈，加速全球導入效率。

圓剛產業應用事業處副總劉厚儀表示，智慧交通只是 AI 城市的起點。圓剛將以影像與邊緣 AI 技術為核心，成為城市智慧化最可信賴的合作夥伴。圓剛將持續投資 AI 邊緣技術、垂直應用整合與全球市場拓展，以「Smarter, Safer, Smoother Urban Life」為願景，打造兼具效率與永續的智慧城市解決方案。

