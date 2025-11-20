金像電強鎖漲停！原來是大單下月就要出貨 高盛調升目標價至725元

台股20日勁揚大漲，盤面18檔個股漲停，金像電（2368）為其中之一，除了受惠指數跌深反彈外，更因受到外資高盛證券將目標價調升至725元的激勵，帶動股價強鎖漲停，漲停價574元創歷史新高。

高盛指出，根據調查，金像電將成為 Google TPU 板卡的關鍵供應商，估計2026 年的市占率不低於 20%；且AWS Trainium 3下（12）月即將開始出貨，市占率相較Trainium 2的50%，預估將進一步提升至 60%-70%以上。

高盛預期AWS Trainium 3每顆晶片的PCB金額貢獻，因HVLP 4 銅箔使用量與平均銷售單價（ASP） 遠高於預期，因此將較前代提升20%以上，也比市場預估的高出超過40%。

雖然部分投資人擔心因為存在一些供應鏈問題，使得AWS Trainium 3可能出貨延遲，然而，根據高盛的調查顯示，與AWS Trainium 3 相關的CCL與PCB將於12 月開始小量出貨，大量出貨則於2026年3-4月啟動，與預期一致。

據此，高盛調升金像電2026、2027年獲利預估各3%、4%，給予「買進」評級、目標價由700元調升至725元。