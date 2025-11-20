快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聽新聞
0:00 / 0:00

金像電強鎖漲停！原來是大單下月就要出貨 高盛調升目標價至725元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
金像電（2368）受惠指數跌深反彈外，更因受到外資高盛證券將目標價調升至725元的激勵，帶動股價強鎖漲停，漲停價574元創歷史新高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
金像電（2368）受惠指數跌深反彈外，更因受到外資高盛證券將目標價調升至725元的激勵，帶動股價強鎖漲停，漲停價574元創歷史新高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股20日勁揚大漲，盤面18檔個股漲停，金像電（2368）為其中之一，除了受惠指數跌深反彈外，更因受到外資高盛證券將目標價調升至725元的激勵，帶動股價強鎖漲停，漲停價574元創歷史新高。

高盛指出，根據調查，金像電將成為 Google TPU 板卡的關鍵供應商，估計2026 年的市占率不低於 20%；且AWS Trainium 3下（12）月即將開始出貨，市占率相較Trainium 2的50%，預估將進一步提升至 60%-70%以上。

高盛預期AWS Trainium 3每顆晶片的PCB金額貢獻，因HVLP 4 銅箔使用量與平均銷售單價（ASP） 遠高於預期，因此將較前代提升20%以上，也比市場預估的高出超過40%。

雖然部分投資人擔心因為存在一些供應鏈問題，使得AWS Trainium 3可能出貨延遲，然而，根據高盛的調查顯示，與AWS Trainium 3 相關的CCL與PCB將於12 月開始小量出貨，大量出貨則於2026年3-4月啟動，與預期一致。

據此，高盛調升金像電2026、2027年獲利預估各3%、4%，給予「買進」評級、目標價由700元調升至725元。

金像電 台股 高盛
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高盛：明年股票多元配置

高盛：金價明年底衝4,900美元

AWS港都創新日登場 陳其邁：共同打造數位生態系

金像電開盤鎖、PCB火力展現！直雲「多頭不改」：已知利空反應完就沒事

相關新聞

金像電強鎖漲停！原來是大單下月就要出貨 高盛調升目標價至725元

台股20日勁揚大漲，盤面18檔個股漲停，金像電（2368）為其中之一，除了受惠指數跌深反彈外，更因受到外資高盛證券將目標...

華碩「小金雞」台智雲規劃2026年第2季興櫃 揮軍日本、越南、中東市場

華碩（2357）集團旗下「小金雞」台智雲即將於2026上半年登錄興櫃市場，台智雲總經理吳漢章20日指出，台智雲已於今年開...

禾伸堂打入輝達鏈

被動元件廠禾伸堂（3026）AI布局有重大突破，旗下高客製化積層陶瓷電容（MLCC）打入輝達供應鏈，已進入試產階段，明年...

致茂檢測設備需求旺

半導體AI測試相關SLT設備持續供不應求，帶動主要供應商致茂（2360）持續獲得法人青睞，並如預期入選MSCI調整，致茂...

友通攜羅昇 投資六俊

工業電腦廠友通（2397）及旗下羅昇昨（19）日宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，拓展機器人與無人機等...

玉晶光：明年獲利拚優於今年 智慧眼鏡蓬勃

光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶表示，近期VR市場疲弱，但AR智慧眼鏡市場蓬勃，有望成為智慧手機後的個人運算平台，盼明年業績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。