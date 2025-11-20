神基：美政府停擺釀訂單延遲 記憶體漲價無立即影響

美國政府停擺43天後落幕，強固型工業電腦廠神基在美國生意遭受波及，今年第4季訂單略為延遲，將盡快完成出貨。近期記憶體價格飆漲，並未對神基造成立即性影響，已透過提前備料和轉換規格來因應。

神基董事長黃明漢今天出席法人說明會表示，最近美國政府停擺，神基也受到影響，因為美國官員沒上班無法下單，造成第4季訂單略為延遲，加上關鍵零組件缺貨和漲價問題，第4季要完成出貨有些挑戰。

黃明漢認為，儘管受到關稅與匯率因素影響，神基今年整體營收成長率仍有望達到年增7%至12%的目標。其中，綜合機構件事業的遊戲機需求仍不斷提升，可以一定程度彌補筆記型電腦產品表現下滑。

黃明漢說，神基今年資本支出預估約新台幣10億元至15億元，主要用於桃園大智廠、越南廠與中國廠的自動化和設備更新，目前整體供應鏈在轉移，越南是值得投資的地方。

他說，台灣汐止廠預計明年第1季底到第2季初開工，以因應日益增加的台灣出貨需求。中國昆山廠有接到新訂單，但綜合機構件的汽車零件生意不好做，營收占比也很小。

法人關注記憶體價格飆漲，神基能否守住毛利率，黃明漢坦言，有一定程度的困難，目前DRAM記憶體價格迅速波動，神基難以調整產品價格，目前仍有一定庫存可以因應，同時也快速轉移到DDR5規格記憶體，不會因為DDR4漲價而受到傷害。

他表示，記憶體漲價對業界所有公司都是威脅，尤其筆電產業整體狀況的確在變差，沒人有辦法長時間吸收這些價差。展望2026年，客觀環境對營運不利，神基近年致力管控費用，讓營運具有更好的競爭力。

神基今年第3季合併營收約新台幣97.74億元，季減0.4%；由於軍工及電子產品占比降低，毛利率為31.5%，季減2.1個百分點；歸屬母公司業主淨利13.13億元，季減6.3%，每股盈餘2.12元。

今年前3季神基累計合併營收291.35億元，年增10%；營業利益47.15億元，年增20.6%；歸屬母公司業主淨利39.43億元，年增16.2%，每股盈餘6.36元。