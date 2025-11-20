穎崴法說會／卡位 AI 黃金時代 王嘉煌：高階測試介面長線看旺

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）20日召開法說會。董事長王嘉煌表示，穎崴因掌握先機、提前布局而參與AI黃金時代，對半導體測試介面中長期趨勢展望樂觀。

穎崴「半導體測試介面 AI plus 全方位解決方案」持續升級，以滿足強大AI運算與訓練效能所需的大尺寸封裝晶片需求。跨世代超導測試座 HyperSocket™ 具獨特接觸保護設計（Ball Chop Free），可提高測試穩定性、實現阻抗精準匹配並降低串擾，同時大幅提升耐電流能力。

HyperSocket™ 家族進一步推出進階版 HyperSocket™-DF，採零預壓（Zero Preload Force）設計，是市場唯一專為超大封裝（Ultra-Large Package）打造的高階測試座架構，搭配導入自研散熱技術的液冷測試座（Liquid Socket），以及高效能 AI Server 板級測試方案（HPC-AI Server Rack Level Testing Solutions），滿足AI應用與資料中心強勁需求。

國際調研機構 Yole 指出，高階封裝市場自2024年至2030年年複合增長率達23%，市值將達285億美元。在此趨勢下，公司推出功耗達3,500瓦的液冷散熱解決方案 E-Flux 6.0、矽光子 CPO 測試方案與高速老化測試（Functional Burn-in）等，產品線已跨足 AI、HPC、CPU、GPU 及智慧手機等多元應用。

法人補充，在先進製程、先進封裝及高階測試帶動下，穎崴今年營運可望再創歷史新高；其中，MEMS探針卡產品線效益逐步顯現，第3季營收已占垂直探針卡的20%，凸顯穎崴在半導體測試介面技術橫向拓展（Scale out）能力，以及MEMS探針卡的供貨能量及全球市場能見度。

穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜補充，先進製程推進帶動封裝體變大、測試時間變長、功耗提升，並拉動晶圓廠與OSAT廠設備需求。對應此一大趨勢，穎崴高階測試產品系列涵蓋探針卡（MEMS／Cobra Probe Card）、高頻測試座（Coaxial Socket／HyperSocket™）、高速老化測試座（Functional Burn-in）及進階版 HyperSocket™-DF，他強調，穎崴將在AI世代以「AI」（Alliance & Integration）策略占得市場先機。

AI 穎崴 半導體 法說會
