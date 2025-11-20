穎崴攻上2,350元漲停 法說會前 AI 測試介面題材點火

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體測試介面廠穎崴（6515）20日早盤買氣踴躍，股價一路走高，午盤前衝上2,350元漲停鎖住，大漲210元、約9.8%，成交量逾1,300張，成交值約31億元，躍居高價股多頭焦點。

穎崴12日公布第3季財報，單季合併營收18.04億元、季增18.5%，稅後淨利3.72億元，每股純益10.43元，累計前三季每股純益達33.4元，營收與獲利雙雙創同期新高，已賺贏去年全年，顯示AI與HPC相關訂單持續放量。

此外，公司10月營收6.8億元，月增2.15%、年增4.99%，今年前10月營收年增逾兩成八，並強調在AI、HPC、ASIC等應用帶動下，高階、高頻高速產品線產能滿載，AI與HPC相關出貨比重維持在4成以上，搭配HyperSocket™、液冷測試座及CPO測試方案等新產品布局，強化「AI plus」測試介面解決方案。

法人分析，穎崴身為AI GPU與高速運算晶片測試介面重要供應商，受惠大型雲端服務商及主權雲客戶加碼AI資本支出，測試介面與探針卡訂單能見度持續升溫，外界預期第4季營收有望續較前季成長，全年營運力拚雙位數成長。

穎崴今日亦將召開法人說明會，市場關注MEMS探針卡毛利率改善時程與2026年成長動能，法說前買盤提前卡位，加上AI測試介面長線題材發酵，共同推升股價強攻漲停。

