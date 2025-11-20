華碩「小金雞」台智雲規劃2026年第2季興櫃 揮軍日本、越南、中東市場

華碩（2357）集團旗下「小金雞」台智雲即將於2026上半年登錄興櫃市場，台智雲總經理吳漢章20日指出，台智雲已於今年開始獲利，旗下三大業務AI算力代工、AI算力租用及AI模型代工皆成長，整體來看，今年台智雲營收預計倍數成長，隨著台智雲站穩台灣市場，接下來將重點布局海外市場，鎖定越南、日本及中東市場。

台智雲於2021年成立，資本額3.75億元，2024年營收約9億元，隨著業務持續成長，2025年業績預計將有倍數成長，且台智雲已於今年開始獲利。

隨著台智雲站穩台灣市場，公司預計將於2026年第2季上興櫃市場，之後再轉上市櫃。

吳漢章表示，目前台智雲營收雖然主要以台灣市場為主，但接下來要往海外市場發展，重點鎖定越南、日本及中東市場，希望三年後海外市場、台灣市場營收比重能達成各半。

台智雲以「3＋1策略布局」開展，打造涵蓋算力、模型、雲服務與加速生態的完整價值鏈循環。

一、AI算力代工（AI Compute Foundry）：提供端到端的AI基礎設施建置、部署與維運服務，協助政府與企業打造自有AI算力中心。

二、AI模型代工（AI Model Foundry）：結合台智雲自主研發的福爾摩沙大模型（Formosa Foundation Model, FFM）與一站式模型顧問服務，協助產業導入在地化、具產業深度的生成式AI應用，加速智慧轉型。

三、AI算力租用服務（On-Demand AI Cloud）：提供高效、安全、具成本效益的GPU/CPU雲端算力與企業級運算平台，滿足各規模企業的AI運算需求。

四、＋1：AI超算加速器（AIHPC Accelerator, https://aihpc.ai）：串聯新創、產業與政府資源，打造「AI產業＋產業AI」的創新聯合體，加速AI應用落地，共創繁榮的產業生態系。

此外，台智雲宣布，正式啟用全新英文品牌名稱「Taiwan AI Cloud」，以「賦能主權AI打造自主數位未來」為願景，打造從台灣出發、邁向全球的AI算力服務領導品牌。

台智雲自2018年協助建置台灣首座AI超級電腦「台灣杉二號」以來，累積超過七年的AIHPC經驗與深厚技術實力，已發展成為結合算力、模型與雲端運算的綜合型AI解決方案領導者。

台智雲表示，本次品牌升級旨在清晰傳達台智雲專注於AI基礎設施與AI代工服務的核心定位，也呼應其聚焦在主權AI的願景。「台智雲」中文名稱將維持不變，延續其在公私部門累積的信任與聲譽，英文名稱則由「Taiwan Web Service」改為「Taiwan AI Cloud」。