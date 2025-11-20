益登股價早盤飆漲7％ 第3季營收年增5.3％
益登（3048）是全球第10大半導體通路商，代理AMD、AsteraLabs、MARVELL等產品線今日股價隨大盤走揚，早盤一度漲逾7％。
益登第3季合併營收為285.37億元，季增約5.2％，年減約6.8％，稅後淨利為1.88億元，優於前一季與去年同期的虧損局面，每股純益為0.7元。該公司累計前三季合併營收約842.4億元，年增約5.3％，稅後淨利約3.08億元，也優於去年同期的虧損情形，每股純益1.14元。
益登表示，該公司將持續耕耘通訊、汽車、物聯網等市場，並聚焦AI伺服器、資料中心與AI邊緣運算解決方案，進一步開發智慧製造、智慧醫療、機器人等應用。同時，也致力於創新方案推廣，例如電子產品散熱方案、零信任網路安全解決方案等。
