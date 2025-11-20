快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

友通攜羅昇 投資六俊

經濟日報／ 記者吳凱中宋健生／台北、台中報導

工業電腦廠友通（2397）及旗下羅昇昨（19）日宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控達的六俊電機，拓展機器人與無人機等移動式載具的技術布局，未來透過馬達驅動×控制視覺×邊緣運算的跨技術整合，三方將完整串連元件製造、模組整合到應用落地，提升台灣在高階移動式自動化市場整體競爭力。

友通、羅昇並未公開投資金額。羅昇總經理李長堅表示，藉由合作將強化馬達與機器人關節等核心模組整合能力。

六俊電機為跨足軍規級馬達自主開發實力廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試垂直整合能力，技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境， 亦拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術的落地與規模化應用。

透過策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的優勢，結合六俊於馬達、致動器與模組設計的技術，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台。

友通總座田之穎先前表示，友通平台可支援遠端維護、寬溫、無風扇設計與24小時長效運行，兼容Hailo、DeepX等AI加速器，同時支援X86與ARM架構，應用於AMR、工廠協作機器人、農業巡檢及能源巡檢等場域。

友通 設計
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

俄飛彈無人機襲烏克蘭西部 基輔：再次攻擊能源設施

台美國防安全合作載入台灣關係法 蕭美琴：川普與歷屆政府立場一致

無人載具標案上看千億元

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

相關新聞

禾伸堂打入輝達鏈

被動元件廠禾伸堂（3026）AI布局有重大突破，旗下高客製化積層陶瓷電容（MLCC）打入輝達供應鏈，已進入試產階段，明年...

致茂檢測設備需求旺

半導體AI測試相關SLT設備持續供不應求，帶動主要供應商致茂（2360）持續獲得法人青睞，並如預期入選MSCI調整，致茂...

友通攜羅昇 投資六俊

工業電腦廠友通（2397）及旗下羅昇昨（19）日宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，拓展機器人與無人機等...

玉晶光：明年獲利拚優於今年 智慧眼鏡蓬勃

光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶表示，近期VR市場疲弱，但AR智慧眼鏡市場蓬勃，有望成為智慧手機後的個人運算平台，盼明年業績...

台積電甜甜價來了嗎？上演1,400元保衛戰之下法人這麼看…

台股在11月4日寫下28,554點的歷史新高後出現拉回，大盤指數連續失守5日線、月線後往季線逼近，權王台積電（2330）...

半導體 AI 測試 SLT 設備供不應求 致茂獲得法人青睞逆勢走高

半導體AI測試相關SLT設備持續供不應求，帶動主要供應商致茂（2360）持續獲得法人青睞，並如預期入選MSCI 調整，致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。