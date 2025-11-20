友通攜羅昇 投資六俊

工業電腦廠友通（2397）及旗下羅昇昨（19）日宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，拓展機器人與無人機等移動式載具的技術布局，未來透過馬達驅動×控制視覺×邊緣運算的跨技術整合，三方將完整串連元件製造、模組整合到應用落地，提升台灣在高階移動式自動化市場整體競爭力。

友通、羅昇並未公開投資金額。羅昇總經理李長堅表示，藉由合作將強化馬達與機器人關節等核心模組整合能力。

六俊電機為跨足軍規級馬達自主開發實力廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試垂直整合能力，技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境， 亦拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術的落地與規模化應用。

透過策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的優勢，結合六俊於馬達、致動器與模組設計的技術，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台。

友通總座田之穎先前表示，友通平台可支援遠端維護、寬溫、無風扇設計與24小時長效運行，兼容Hailo、DeepX等AI加速器，同時支援X86與ARM架構，應用於AMR、工廠協作機器人、農業巡檢及能源巡檢等場域。