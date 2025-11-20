快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

禾伸堂打入輝達鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件廠禾伸堂（3026）AI布局有重大突破，旗下高客製化積層陶瓷電容（MLCC）打入輝達供應鏈，已進入試產階段，明年將顯著放量，相關產品客製化程度與設計難度高，毛利率也更好，助益禾伸堂獲利，營運大進補。

據悉，禾伸堂是透過電源管理大廠，將其MLCC導入輝達供應鏈，提供專為AI伺服器使用情境設計的客製化高規格元件，能符合GPU功耗提升帶來的耐壓、熱穩定性與高可靠度需求。

AI伺服器中用於電源轉換、濾波與瞬態抑制的MLCC需求量大幅增加，供應商必須在材料系統、製程精度與可靠度測試上具備更全面能力，禾伸堂切入輝達供應鏈，代表其產品已符合國際級電源管理客戶規格要求。

禾伸堂投入高階MLCC研發多年，鎖定陶瓷介電材料調配與壽命驗證技術，使得該公司具備開發客製規格的基礎能力，此次客製化MLCC透過電源管理大廠打進輝達供應鏈，為禾伸堂後續營運增添柴火。

由於客製化MLCC從材料到結構均需重新設計，製程參數也較一般MLCC更為複雜，開發周期長、驗證標準高，毛利也更好，將進一步助攻禾伸堂獲利。

法人指，AI伺服器的MLCC用量正在結構性攀升，多集中於高電壓、高耐溫與高可靠度等中高階產品，單價與毛利率均優於一般通用MLCC，禾伸堂明年開始量產出貨，將有助提升產品組合結構，對營收與毛利率帶來正面效益。

加上AI伺服器平台換代周期縮短，相關客製化元件一旦通過客戶端驗證，通常可穩定出貨兩至三年以上，使得後續訂單能見度更好。

因應出貨輝達需求，禾伸堂近期對上游材料商採購量持續增加，以因應客戶明年擴大導入輝達新伺服器平台腳步。隨著輝達新平台電源模組加速備貨，法人正向看待禾伸堂2026年迎來實質放量，並逐步擴大其在AI伺服器被動元件市場占比。

禾伸堂 輝達 伺服器
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

美股波動驟升、VIX飆破25 危機入市尋找長線報酬機會

台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

相關新聞

禾伸堂打入輝達鏈

被動元件廠禾伸堂（3026）AI布局有重大突破，旗下高客製化積層陶瓷電容（MLCC）打入輝達供應鏈，已進入試產階段，明年...

致茂檢測設備需求旺

半導體AI測試相關SLT設備持續供不應求，帶動主要供應商致茂（2360）持續獲得法人青睞，並如預期入選MSCI調整，致茂...

友通攜羅昇 投資六俊

工業電腦廠友通（2397）及旗下羅昇昨（19）日宣布策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，拓展機器人與無人機等...

玉晶光：明年獲利拚優於今年 智慧眼鏡蓬勃

光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶表示，近期VR市場疲弱，但AR智慧眼鏡市場蓬勃，有望成為智慧手機後的個人運算平台，盼明年業績...

台積電甜甜價來了嗎？上演1,400元保衛戰之下法人這麼看…

台股在11月4日寫下28,554點的歷史新高後出現拉回，大盤指數連續失守5日線、月線後往季線逼近，權王台積電（2330）...

半導體 AI 測試 SLT 設備供不應求 致茂獲得法人青睞逆勢走高

半導體AI測試相關SLT設備持續供不應求，帶動主要供應商致茂（2360）持續獲得法人青睞，並如預期入選MSCI 調整，致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。