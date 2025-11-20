被動元件廠禾伸堂（3026）AI布局有重大突破，旗下高客製化積層陶瓷電容（MLCC）打入輝達供應鏈，已進入試產階段，明年將顯著放量，相關產品客製化程度與設計難度高，毛利率也更好，助益禾伸堂獲利，營運大進補。

據悉，禾伸堂是透過電源管理大廠，將其MLCC導入輝達供應鏈，提供專為AI伺服器使用情境設計的客製化高規格元件，能符合GPU功耗提升帶來的耐壓、熱穩定性與高可靠度需求。

AI伺服器中用於電源轉換、濾波與瞬態抑制的MLCC需求量大幅增加，供應商必須在材料系統、製程精度與可靠度測試上具備更全面能力，禾伸堂切入輝達供應鏈，代表其產品已符合國際級電源管理客戶規格要求。

禾伸堂投入高階MLCC研發多年，鎖定陶瓷介電材料調配與壽命驗證技術，使得該公司具備開發客製規格的基礎能力，此次客製化MLCC透過電源管理大廠打進輝達供應鏈，為禾伸堂後續營運增添柴火。

由於客製化MLCC從材料到結構均需重新設計，製程參數也較一般MLCC更為複雜，開發周期長、驗證標準高，毛利也更好，將進一步助攻禾伸堂獲利。

法人指，AI伺服器的MLCC用量正在結構性攀升，多集中於高電壓、高耐溫與高可靠度等中高階產品，單價與毛利率均優於一般通用MLCC，禾伸堂明年開始量產出貨，將有助提升產品組合結構，對營收與毛利率帶來正面效益。

加上AI伺服器平台換代周期縮短，相關客製化元件一旦通過客戶端驗證，通常可穩定出貨兩至三年以上，使得後續訂單能見度更好。

因應出貨輝達需求，禾伸堂近期對上游材料商採購量持續增加，以因應客戶明年擴大導入輝達新伺服器平台腳步。隨著輝達新平台電源模組加速備貨，法人正向看待禾伸堂2026年迎來實質放量，並逐步擴大其在AI伺服器被動元件市場占比。