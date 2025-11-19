聯鈞法說會／報喜！後市展望樂觀 明年營運展翅高飛

光通訊封裝廠聯鈞（3450）19日召開法說會，總經理宋天增指出，近期大客戶的庫存已調整完畢，公司主動式光纖模組（AOC）出貨動能也將開始轉強，從目前在手訂單估計，明年無論營收、獲利或者毛利率，均將優於今年，後市展望樂觀，「值得期待」。

聯鈞今年前三季每股純益3.48元，較去年同期每股純益1.82元翻倍成長；不過，第3季每股純益僅0.61元，低於市場原先預期。對此，宋天增坦言，主要是客戶進行庫存調整，因此出貨動能略顯疲軟，但目前客戶庫存調整已完畢，從公司10月營收就能看見出貨動能正逐漸恢復。

聯鈞受惠AI資料中心蓬勃發展，目前正積極拓展400G到800G的AOC業務，並且憑藉產能規模、技術整合以及與美系客戶合作關係密切的優勢，全力搶食光通訊市場商機。

此外，聯鈞的光元件晶片封裝（COS）受惠客戶對雷射封裝需求持續增長，近一年以來產能已擴增3至4倍。宋天增透露，目前雷射封裝業務確實供不應求，產能追不上客戶需求，因此必須持續擴產因應。

據悉，聯鈞在AOC業務的主要客戶為甲骨文，並藉此切入美系AI伺服器供應鏈，隨著甲骨文日前喜獲OpenAI逾3,000億美元大單，甲骨文的AI算力中心已大量採用高速規格的光通訊模組。

市場預料，甲骨文將自今年起開始積極導入800G光通訊方案，而聯鈞早在2024年起就成為甲骨文AOC主力供應商之一，並且負責提供800G相關產品，預估今、明年有望放量出貨。

聯鈞10月營收6.99億元，月增8.3%、年減19.2%，累計前十月營收71.61億元，年增20.3%。展望未來，宋天增認為，雖然第3季受到客戶庫存調整影響，但今年全年營運還是會比去年好，估第4季營運表現將顯著回溫，而明年在客戶擴大資本支出以及拉貨動能轉強加持下，公司營運表現也將同步成長，且有信心比今年更好。