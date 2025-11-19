玉晶光：明年獲利拚優於今年 智慧眼鏡蓬勃

光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶表示，近期VR市場疲弱，但AR智慧眼鏡市場蓬勃，有望成為智慧手機後的個人運算平台，盼明年業績及獲利能夠比今年好；海外擴廠有持續評估，但還沒有做最後的確認。

玉晶光今天舉行法人說明會，陳天慶表示，近期VR市場雖然有點疲弱，取而代之的AR智慧眼鏡市場需求則呈現強勁成長，過去的智慧眼鏡多專注於AR顯示拍照及錄影，但現在AI技術卻成為這個產品的核心動力，智慧眼鏡不僅限於消費娛樂，也將廣泛應用於工業、教育、醫療等專業領域。

他說，目前很多品牌都積極打造各自的生態系，並與電信業者合作，以降低消費者入手門檻，預計未來將出現更輕薄、續航力更長、顯示效果更佳的產品，並可能整合眼動追蹤等先進感測技術。

展望未來需求，陳天慶表示，智慧眼鏡有望成為繼智慧手機之後的個人運算平台，這對以光學鏡頭及鏡片為主要產品的玉晶光來說，無非是一個更大的機會及挑戰。

智慧眼鏡除了使用塑膠鏡片，也要用到模造玻璃。對此，他表示，除了針對模造玻璃，其他在超微小鏡頭、塑膠稜鏡及可變光圈等，都持續自行研發或與上下游廠商配合開發；模造玻璃的資本支出很大，雖然玉晶光已有量產線，但因為需求日益擴大，所以目前仍以外購為主，也在評估持續增加生產規模。

陳天慶指出，手機上的可變光圈鏡頭，目前開發進度還算順利，正在爭取明年是否有機會通過客戶認證；塑膠稜鏡部分，目前有符合客戶的開發進度，因為塑膠稜鏡的生產難度比玻璃高，未來就看客戶何時採用，至於何時能量產，也都是等待客戶決定。

陳天慶說，超透鏡（Meta lens）因為目前成像品質無法取代傳統的光學鏡頭，所以只能用在感測方面，但仍然需要與傳統的塑膠光學鏡頭搭配，所以短期間要取代成像的光學鏡頭有難度。

展望第4季，他表示，玉晶光預估的展望比去年同期成長，但實際營收要等客戶最後的拉貨才會知道；至於明年，產品組合應該還是以手機類鏡頭為主，加上部分的AR、VR相關鏡頭、鏡片及模組。

陳天慶指出，目前智慧眼鏡成長很快，AR的客戶也在積極布局，VR新設計也可能帶出新產品，在大環境有利情況下，輔以本身的良率提升，希望明年業績及獲利能比今年好。

關稅及匯率方面，他表示，玉晶光的產品並非直接出口美國，所以關稅調整並沒有直接影響，但可能會有間接影響，目前持續評估海外擴廠，但還沒有做最後確認；匯率部分則是採取自然避險，盡量將應收、應付用同樣的幣別，採購則以美元交易為主。

玉晶光累計前10月營收200.88億元，年增1.96%。玉晶光說明，第4季已非旺季的高峰，所以營收會較第3季減少，但今年第4季因需求仍旺盛，所以營收有機會較去年成長，最後還是要看客戶拉貨狀況。

玉晶光第3季稅後盈餘14.14億元，為8季來高點，年增2.6%，反映iPhone 17新機拉貨效應，每股盈餘12.54元；累計前3季稅後盈餘25.26億元，年增27%，每股盈餘22.41元。