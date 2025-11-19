台積電甜甜價來了嗎？上演1,400元保衛戰之下法人這麼看…

台股在11月4日寫下28,554點的歷史新高後出現拉回，大盤指數連續失守5日線、月線後往季線逼近，權王台積電（2330）也由10月底的1,525元天價回落，19日上演1,400元關卡保衛戰。

到底，台積電的買進甜甜價來了嗎？法人坦言， 受到市場對AI是否出現泡沫的疑慮影響，輝達財報表現及執行長黃仁勳的說法將是重要關鍵，不過，台積電短線恐將在1,400元上下區間震盪整理，啟動攻勢的鑰匙預估將是明年法說會可望釋出的樂觀展望。

台股19日以26,708.28點開出，下跌47.84點，盤中一度翻紅拉升至26,902.97點，上漲146.85點，可惜在賣壓沈重下再度翻黑，權王台積電早盤以1,400元開出，下跌5元，股價一度下滑至1,395元，盤中上演1,400元保衛戰。

台積電在10月31日曾寫下1,525元歷史新高價，但之後股價回檔，不僅未守住1,500元關卡，甚至一路失守5日線、月線，回測1,400元關卡；但隨著台積電股價拉回，是否也是買進的甜甜價？

統一投顧董事長黎方國表示，造成台積電股價由天價回檔，主要原因不外乎是市場對AI是否會出現泡沫的擔憂，在對AI的未來存有疑慮下，影響輝達及AI相關族群的股價，所以輝達即將公布的財報，還有執行長黃仁勳對後市的看法，將是重要的關鍵。

黎方國指出，以往輝達的財報公布後多會出現利多出盡的情況，但這次不一樣的是，因在財報公布前股價已先有修正，因此，可能會反應利多的情況，先前因為對AI的疑慮及後市所造成的股價拉回壓力也將解除，市場信心回復。

黎方國預估，台積電短線將呈現區間整理，約在1,400元上下震盪整理，他指出，市場推估台積電今年每股純益約65~70元，明年則約在80~90元，2027年挑戰100元，台積電股價明年可望挑戰2,000元。

黎方國表示，台積電明年的展望樂觀，對明年第1季及全年的展望將會在1月的法說會時釋出，也將是台積電發動攻勢的重要關鍵，至於市場會不會提早在今年底發動？他則是認為，也不是不可能。

黎方國認為，短線台積電約在1,400元上下區間震盪整理，是否進場布局，何時進場買進？則是每個人要視自己的資金投資屬性去衡量。