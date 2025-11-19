台積電ADR跌約1.5% 受費半重挫逾2%拖累 聯電逆勢收紅
台股ADR周二（18日）收盤漲跌互見，受AI泡沫疑慮與大型科技股估值擔憂拖累，台積電ADR收盤下跌1.45%，報每股277.91美元，換算並折合台幣後為每股1,734.38元，較台北交易股票溢價率為23.44%。不過，聯電逆勢上漲。
道瓊工業指數18日收盤下跌498.50點，跌幅1.07%，收46,091.74點；標普500指數下跌55.09點，跌幅0.83%，收6,617.32點；那斯達克綜合指數跌275.23 點，跌幅1.21%，收22,432.85點。
費城半導體指數重挫154.70點，跌幅2.3%，報6,551.03點
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 221.08 -0.91 215.00 2.83
中華電 CHT 131.03 -0.47 131.00 0.02
台積電 TSM 1,734.38 -1.45 1,405.00 23.44
聯電 UMC 44.06 +0.57 44.20 -0.32
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
