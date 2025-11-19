廣達參加 SC25 秀 AI 肌肉

廣達（2382）集團衝刺AI布局，昨（18）日宣布，旗下雲達科技將參加2025年超級運算大會（SC25），並將以「智慧AI解決方案，驅動未來發現」為主題，發表QCT AI Platform on Demand（QCT AI POD），大秀現代超級運算和企業AI需求而設計的先進AI基礎設施。

2025年超級運算大會將在11月18日至20日美國密蘇里州聖路易市登場，輝達、英特爾、超微等大咖都將出席，是AI業界最受矚目的年度大會之一。

雲達宣布，將在此次大會展示其旗艦解決方案QCT AI POD，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式AI。QCT AI POD為一套機櫃級、全整合系統，採用輝達AI基礎設施，將運算、網路與儲存無縫整合為一套隨插即用型AI解決方案，且為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助組織降低AI叢集整合的複雜度，加快上市時程。