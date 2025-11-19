光鋐深耕車用、感測業務

LED廠光鋐（4956）昨（18）日於法說會表示，公司深耕高階車用及感測利基市場，營收結構持續優化，若美中貿易戰對材料管制逐步和緩，伴隨第3季匯損已見緩解，明年營運可望優於今年。

LED產業面臨中國限縮關鍵材料，以及金價暴漲導致成本壓力居高不下等外在不利條件挑戰，光鋐董事長許明森強調，車用與感測占公司營收比重已達75％左右，為主要成長動能，將持續透過產品選擇與成本控制，應對市場嚴峻挑戰。

他分析，全球LED業大環境受中國對關鍵基板嚴密管制，加上金價暴漲造成成本雙重壓力，單是黃金對成本影響即達十幾個百分點。然而，光鋐因深耕利基市場，得以將部分成本反映在售價上，客戶也多願意接受價格調整，以確保供貨穩定。

展望後市，許明森指出，車用市場因電動車及油車的指示燈、煞車燈、氛圍燈等需求量大增，年成長幅度持續維持20％以上，動能強勁。感測應用則涵蓋體感、運動穿戴及車內監控，波長需求從紫外光（UV）至長波紅外線（IR）廣泛，提供光鋐廣闊的研發空間。

許明森強調，光鋐目前所有產品布局與精力幾乎都集中在車用及感測應用這兩個高毛利領域，並透過既有客戶的認證品項持續放量，確保營運穩定。

面對原物料供應受限導致產能利用率僅五成左右的困境，許明森指出，光鋐一方面持續向中國積極申請基板供應，另一方面則搭配非中國高成本基板應急，雖然短期內影響約10％營收，但此舉亦讓部分同業的訂單轉向光鋐。

許明森提到，在LED產業產能過剩的環境下，光鋐透過與國內大廠如群創合作開發Micro LED等技術，在紮實的研發項目中累積技術與利潤，鎖定技術獨特性，做穩利基型市場。