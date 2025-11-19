大眾控爭議案 稱無礙營運

大眾控（3701）昨（18）日召開重訊，針對子公司大眾電腦收到國防部向台北地方法院起訴請求其返還價金之起訴狀一事說明，大眾控表示，已委請律師辦理相關後續事宜，將依法提出答辯，大眾控後續也將加強對於供應商的稽查。大眾控強調，此事目前對公司業務及營運無重大影響。

此事緣起於大眾控子公司投標國防部纖維疊層不織布標案，國防部以子公司供應廠商以大陸地區產品交貨違反產地規定解除契約後，向法院起訴請求子公司返還價金並支付懲罰性違約金及利息，共計約1.13億元。

大眾控表示，已委請律師依法定程序辦理後續事宜，並將提出答辯；截至目前對公司營運及業務並無重大影響。

此外，大眾控指出， 公司已檢討並優化採購作業流程，強化廠商背景查核評鑑及風險分級程序。針對風險較高的廠商將進行不定期機動稽查，以強化履約查核。