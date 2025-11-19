快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

嘉聯益衝刺新興應用

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

軟板廠嘉聯益（6153）昨（18）日召開法說會，總經理張家豪強調，營運重心已從傳統消費性電子轉向折疊手機、AI裝置、穿戴與醫療等高成長應用，未來幾年營收動能將由AI機器人、智慧眼鏡與AR／VR等新興應用主導。

嘉聯益第3季合併營收14.94億元，稅後淨損4.74億元、每股虧損0.75元，但虧損幅度較第2季收斂。張家豪坦言，整體產業成長有限、同業殺價搶單，加上公司調整客戶結構，短期壓力仍在。

展望未來，張家豪點名AI機器人是「下一個主要目標」，從頭部、手掌到身體各關節，只要牽涉大量感測與訊號傳輸，「就是軟板發揮價值的地方」。公司已與工研院合作開發機器人「靈巧手」感知平台，以高密度軟板整合多種感測佈線，後續可望延伸至醫療等場域，惟實際放量時點仍持保守態度。

