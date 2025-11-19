合勤控搶進中小企市場

合勤控（3704）旗下兆勤科技（Zyxel Networks）昨（18）日宣布與全球知名的中小企業端點防護領導者Avast策略合作，搶進中小企業市場，提供整合的網路與端點防護。

兆勤科技是合勤控旗下資安、AI與雲端網路管理的商用網路解決方案品牌，兆勤認為，中小企業走向雲端軟體趨勢外，AI技術讓駭客攻擊更多元，兆勤打造資安極端解決方案，目前中小企業市場成長最快，不僅資安推升成長動能，AI結合雲端，打造雲地協防也是未來關鍵，兆勤除銷售硬體產品，也透過雲端管理、訂閱軟體等商業模式，推動訂閱式營收貢獻成長。

根據最新研究顯示，過去一年有三分之一的中小企業曾遭受網路攻擊，主要是因為個人裝置使用及員工資安訓練不足。兆勤表示，雙方合作，目標以單一且簡化的資安體驗來克服中小企業面對駭客的挑戰。