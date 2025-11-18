大摩示警DDR4被低估！台廠迎補漲行情 4檔目標價全面調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中指出，除了資料中心用DDR5將出現強勁的價格上漲走勢外，市場低估了DDR4的市場需求，預期DDR4的漲價幅度在明年第1季可能會非常顯著。

基於記憶體產業前景持續上行，大摩上調南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）等台廠目標價各52%、22%、17%、20%，至198元、88元、41元、48元，評等均為「優於大盤」，其中華邦電更為「首選」標的。

大摩科技產業分析師顏志天指出，市場長期低估DDR4的重要性，不僅資料中心交換器仰賴 DDR4，GPU伺服器、CPU伺服器與儲存伺服器同樣需要大量的DDR4，使舊世代記憶體出現結構性需求復甦，價格有望一路漲至明年首季。

雖然DDR5在AI伺服器的滲透快速攀升，但DDR4仍是不可或缺的系統性元件。根據更新後的供需模型顯示，HDD 與 eSSD 在 2025 年將占全球 DDR4 約 7% 需求，並隨著雲端儲存建置潮延續至 2026 年，相關需求將大幅推升。

由於DDR4在整體物料成本占比偏低、但需求卻持續上升，因此顏志天預期合約價將會多次向上調整。另一方面，市場先前對 DDR4 16Gb 現貨價急漲感到憂慮，但由於目前通路幾乎沒有 DDR4 16Gb 庫存，反而代表現貨仍有上漲空間。

此外，NAND 與 NOR Flash 也出現供給收縮訊號。由於三星大幅縮減 MLC NAND 產量，恐使全球供給在明年縮減超過二成，帶動 MLC NAND 價格於2026年第1季就可能出現雙位數的季漲幅。

同時，NOR Flash 因 CPU/GPU 伺服器與 TWS 耳機需求增加，2026 年仍將維持 約3%至5% 的供給缺口，激勵價格甚至可望持續走升至 2027 年。

整體而言，顏志天說，在AI帶動的記憶體「超級循環」下，舊世代產品反而成為供需緊俏的項目，因此除了調升台廠華邦電、南亞科、力積電、旺宏等目標價外，也建議投資人「逢回加碼」相關受惠股。

顏志天首選華邦電，主因受惠多項記憶體漲價、16奈米製程移轉順利，以及 CUBE LT 新應用帶動，毛利率具顯著擴張空間；南亞科作為DDR4主要供應商，有望受惠並取得更多DDR5訂單。

旺宏則因NOR市況轉佳，有機會改善獲利表現；力積電方面，隨DDR4／DDR3價格上揚，可望提升產能利用率並回補獲利。