台股重挫 法人建議緯穎等「EPS三高股」逢回低接

上市櫃公司第3季財報出爐後，法人開始動態調整投資布局，特別是EPS三高股，如緯穎（6669）、川湖（2059）等，市場高度矚目。儘管近日股價受盤勢影響拉回修正，不過法人認為，這反倒是逢低進場的好時機。

由於受惠AI伺服器出貨帶動，緯穎第3季營運繳出亮眼佳績，單季營收2,668億元，季增21%、年增172%，優於法人預期，單季EPS達82.92元，營收與獲利均較去年同期倍數成長，並創歷史新高。

展望後市，法人指出，由於緯穎自9月起已開始為甲骨文出貨GB200，估計第4季出貨量600-800櫃；而甲骨文（Oracle）明年需求高達2.5萬櫃，緯穎約占10%-15%，換算緯穎在此專案出貨2,500-3,800櫃，成為推動營運成長的關鍵動能。

伺服器滑軌大廠川湖，同樣受惠AI伺服器出貨暢旺的帶動，第3季稅後純益31.97億元，創單季歷史新高，季增550%，年增246%；單季EPS達33.55元，季增4.21倍、年增1.77倍，表現相當亮麗搶眼。

展望2026年，除了川湖高層很有信心外，法人指出，營運仍將以AI伺服器為主，不論是輝達（NVIDIA）的GB系列、或ASIC相關應用，版圖商機都將再擴張；而廚具滑軌預期也將有一成左右的成長空間，因而全年營收預期將較今年增逾三成。