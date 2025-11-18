聽新聞
台股重挫近700點 這檔鋰電池模組大廠報喜…逆勢強漲7.6%
台股18日大跳水，跌破27,000大關，盤面個股跌多漲少。鋰電池模組大廠AES-KY（6781）因法說會報喜，隨CSP大廠資本支出強勁，帶動BBU備援功率持續提升，法人看好明年的成長性，激勵股價逆勢大漲7.6%。
法人指出，儘管AES-KY第3季獲利不如預期，但由於受AI伺服器需求推升功率規格升級，目前主流的5kW將於明年升規，推動BBU價格與獲利率提高，且HVDC電源櫃BBU將於明年第4季末出貨，2027年放量。
受惠於BBU新客戶增加，法人估計AES-KY明年BBU營收將大增30%-40%，加上電信、無人搬運車、自主移動機器人等新BBU的應用，法人預估AES-KY明年每股稅後純益（EPS）年增30%、2027年再增45%，基於獲利成長動能強勁，因而建議「買進」。
