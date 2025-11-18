台股重挫逾500點！BBU股王AES強力送電 AI能耗暴衝撐腰

輝達財報公布前夕，科技權值股壓低觀望，18日台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、智邦（2345）、南亞科（2408）等AI指標紛紛走弱，台股盤中頻頻重挫逾500點、摜破27,000點大關！然而在一片低迷中，BBU概念股卻逆勢強攻，其中，電池模組股王AES-KY（6781）於法說會釋出2026年資本支出大增2~3成的利多後，早盤放量觸及漲停，成為盤面抗空主力，並帶動新盛力（4931）、中興電（1513）、加百裕（3323）等同步走強，成為抗空主軸。

隨AI運算能耗飆升，伺服器單櫃功率從過去6kW躍升至120kW，部分高階AI伺服器更上看150kW，使得電力穩定成為各大雲端服務商的核心戰略。BBU作為伺服器瞬間斷電的關鍵保護裝置，能在毫秒級提供備援電力，避免GPU損毀、資料遺失，因此在AI資料中心的滲透率快速攀升。

以NVIDIA價值3百萬美元的GB200伺服器為例，BBU成本僅占0.2%，卻能有效降低供電風險，可說是「低成本、高保護」的必需性投資。業界進一步透露，NVIDIA下一代GB300預計將「超級電容」列為標配，而BBU則採選配，但法人強調，只要AI伺服器的功率密度持續升級，電源管理都將保持爆發性需求。

AES-KY在法說會中明確指出，明年BBU、LEV與其他新應用仍將成長，並積極搶進輝達下世代平台帶動的HVDC（高壓直流電）新商機。公司透露HVDC相關產品最快將於2026年下旬量產，技術門檻高、淘汰速度快，有利具備先發優勢的供應商提升市占。

為滿足客戶2026~2027年需求，AES-KY啟動跨區擴產計畫，鎖定越南、大陸等地布局，並預估2026年資本支出將大幅年增20～30%。在穩定AI訂單支撐下，AES已成功打入NVIDIA供應鏈，為GB200/GB300平台提供BBU模組，使公司營收、毛利率同步提升。