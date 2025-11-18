傳SanDisk點名NAND外包！力積電五大利多湧現、量價強攻

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
NAND Flash供給吃緊持續發酵，市場傳出重磅消息，美國大廠SanDisk在日前大幅調漲NAND報價逾五成後，正積極尋求外包產能，並點名與台廠力積電合作。消息指出，SanDisk將自備機台、進駐力積電銅鑼新廠，由力積電代工生產NAND晶片，最快於明年上半年正式啟動。

消息一出，力積電18日成為盤面焦點。儘管台股受美股拖累大跌逾300點，直接回防27,000點關卡，影響泛記憶體族群多數承壓回落，但力積電逆勢走強，股價開低於34.8元後迅速翻紅，盤中一度攻上37元，成交量更穩居台股之冠，成為族群抗空主力，也為大盤貢獻約1.6點漲點。

業界指出，若SanDisk的代工計畫成局，將是全球重量級NAND品牌首度來台尋求外包合作，象徵記憶體供應鏈合作模式出現突破。更關鍵的是，力積電將迎來五大實質利多：包括由大客戶分攤新廠龐大折舊成本、毛利結構同步改善、現金流明顯強化、技術藉由大廠導入而升級，以及成功跨入國際一線記憶體客戶層級，提升全球能見度。

產業人士分析，SanDisk願意上門合作，與力積電具備深厚記憶體製程背景有關。力積電前身為DRAM大廠力晶，後續轉型代工市場，除邏輯晶圓外，也延續生產DRAM與NAND的技術能力，使其成為少數具備相關製程底蘊的台灣代工廠。在NAND缺貨急迫、全球供應鏈重新調整之際，能同時提供產能與技術的合作伙伴並不多，使力積電成為具策略價值的首選。

在市場供需緊俏、國際客戶釋出新模式合作的背景下，力積電今日的股價與成交量強勢表現，已反映市場對此題材的高度期待。後續包括合作是否正式敲定、實際投片量與量產時程，都將成為關注焦點。

