千金股也吸引資金搶抽 興櫃股王鴻勁申購首日凍結資金1,094億元

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，每股承銷價1,495元，上市前公開申購自17日一連3個交易日展開，承銷張數3,299張，根據證交所統計，申購首日共吸引73,228筆參加，以每筆承銷價149.5萬元計算，第一天就凍結1,094.75億元的資金。

鴻勁股價曾衝高至2,625元，寫歷史新高價，但近期股價往下走跌，18日以2,250元開出後一度拉升至2,320元，與承銷價的價差達825元，盤中守在2,315元價位。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前三季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

鴻勁競價拍賣時間為11月12~14日，競標張數13,198張，最低投標價格1,196元，18日開標；公開申購期間為11月17~19日，承銷張數3,299張，11月21日抽籤，承銷價1,495元，11月27日掛牌上市。

鴻勁申購首日的申辦筆數達73,228筆，以每筆149.5萬元計算，第一天就凍結了1,094,75億元的資金。