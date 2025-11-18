快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

千金股也吸引資金搶抽 興櫃股王鴻勁申購首日凍結資金1,094億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，每股承銷價1,495元，上市前公開申購自17日一連3個交易日展開，承銷張數3,299張，根據證交所統計，申購首日共吸引73,228筆參加，以每筆承銷價149.5萬元計算，第一天就凍結1,094.75億元的資金。

鴻勁股價曾衝高至2,625元，寫歷史新高價，但近期股價往下走跌，18日以2,250元開出後一度拉升至2,320元，與承銷價的價差達825元，盤中守在2,315元價位。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前三季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

鴻勁競價拍賣時間為11月12~14日，競標張數13,198張，最低投標價格1,196元，18日開標；公開申購期間為11月17~19日，承銷張數3,299張，11月21日抽籤，承銷價1,495元，11月27日掛牌上市。

鴻勁申購首日的申辦筆數達73,228筆，以每筆149.5萬元計算，第一天就凍結了1,094,75億元的資金。

營收 IC設計
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

力積電（6770）被喊「基本面優異」…年底到了新聞變甜？遭網友反諷

設備廠營運大爆發

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

上櫃公司上月營收增6%

相關新聞

傳SanDisk點名NAND外包！力積電五大利多湧現、量價強攻

NAND Flash供給吃緊持續發酵，市場傳出重磅消息，美國大廠SanDisk在日前大幅調漲NAND報價逾五成後，正積極...

光聖股價衝高掀比價效應 華星光、波若崴等同步看好

光纖模組大廠光聖（6442）昨（17）日收盤價再度突破歷史新高，達到1,090元，法人分析，未來光通訊模組800G規格正...

AES資本支出看增三成 將搶進HVDC新商機啟動大擴產

電池模組股王AES-KY（6781）昨（17）日舉行法說會，總經理宋維哲預期，明年伺服器備援電池模組（BBU）、輕型電動...

強茂收購日商越南廠

功率元件業者強茂（2481）昨（17）日公告，董事會決議以自有資金1,003萬2,000美元（約新台幣3.13億元），收...

應材營運看俏 京鼎沾光

美半導體設備廠應用材料日前公布第4季營收、獲利表現佳、2026年首季財務目標優於預期。法人看好，京鼎（3413）受惠最大...

創意結盟CPO商 導入新技術

創意（3443）與大規模AI工作負載共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）技術領導者Ayar L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。