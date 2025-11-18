創意結盟CPO商 導入新技術
創意（3443）與大規模AI工作負載共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）技術領導者Ayar Labs昨（17）日宣布，雙方建立策略合作夥伴關係，將整合共同封裝光學至創意的先進ASIC設計服務中。
創意指出，此合作將為次世代AI、高效能運算（HPC）與網路應用開啟高頻寬、低延遲且高能源效率的光學互連新時代，突破傳統電訊號傳輸的極限，透過整合Ayar Labs的TeraPHYTM光學引擎與創意電子的先進封裝及ASIC流程，雙方合作探索關鍵技術領域，以推動未來CPO的實際部署。
創意技術長Igor Elkanovich表示，共同封裝光學的革命已近在眼前，將Ayar Labs的光學引擎整合進公司的先進封裝流程，是關鍵的一步。Igor Elkanovich補充，公司的新一代共同設計，能全面應對共同封裝光學整合的挑戰。
