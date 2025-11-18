光聖股價衝高掀比價效應 華星光、波若崴等同步看好
光纖模組大廠光聖（6442）昨（17）日收盤價再度突破歷史新高，達到1,090元，法人分析，未來光通訊模組800G規格正在逐步拉高出貨量能，未來又有共同光學封裝（CPO）商機加持，不僅光聖，相關族群華星光、波若崴等出貨都備受市場期待。
光聖昨日股價表現相當強勁，不到午盤就攻上漲停並維持到收盤，股價最終收在1,090元的歷史新高價位，觀察籌碼面，三大法人一共買超396張，連續四個交易日站在買方，顯示法人對光聖未來營運表現樂觀。
AI伺服器商機持續發酵，推動光纖模組需求動能續強。法人指出，目前光纖模組用量不斷上揚，且預料需求將會是過去幾年一倍以上，光聖受惠這波商機，使光纖模組今年出貨動能逐季衝高，進入第4季後將可望延續這波出貨表現。
據了解，輝達目前推出並量產的GB200／300系列，都已經將光纖通訊納入參考設計名單，且未來將有機會在Rubin新平台上導入共同光學封裝（CPO）模組，目前光聖已經在與客戶進入研發階段，未來將可望成為第一波出貨的光通訊大廠。
光聖10月合併營收10.06億元、月減3.7%，年成長71.2%，為同期新高。累計今年前十月合併營收85.34億元、年成長89.8%，同步改寫同期新高。
法人推估，光聖第4季在AI伺服器及資料中心等備貨動能強勁力道下，營運有機會繳出與第3季傳統旺季持平的成績單，且全年獲利至少將賺進超過1.5個股本，明年在800G、1.6T等新訂單加持下，明年營運將有挑戰兩個股本的實力。
不僅如此，由於800G、1.6T等光通訊規格產能需求迫切，且客戶不斷追加訂單，同步讓華星光、波若崴搶下這波商機，目前同樣開始切入CPO研發階段，預期明年下半年有機會進入小量試產，2027年開始放量出貨。法人看好，這波光通訊熱潮將有望從今年一路旺到明年，光通訊族群明年營運將進入起飛期。
