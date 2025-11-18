川湖二廠動土 挹注產能

伺服器滑軌廠川湖（2059）產能滿載，新建二廠昨（17）日舉行動土典禮，預定2027年中量產，隨著美國德州廠也將在2026年中量產，未來兩年產能無虞，有助迎接2026年到2027年AI伺服器滑軌強烈需求，推升業績持續向上。

川湖表示，二廠預計將投入約10億元興建，將整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，建構一套完整的智慧化生產基地。

川湖預期，二廠完工後，將增加掌控材料來源的彈性調度，以及自主分條生產與擴充組裝產能，並與一廠及子公司川益的第一、二期廠房約11.1萬平方公尺，及即將完工的美國德州工廠，持續生產製造應用於傢俱與廚具及伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，共同衝刺集團未來業務。