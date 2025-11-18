強茂收購日商越南廠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

功率元件業者強茂（2481）昨（17）日公告，董事會決議以自有資金1,003萬2,000美元（約新台幣3.13億元），收購TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD.約95%股權，藉此滿足客戶對產地需求及提升區域產能調度彈性及競爭力。

強茂今年2月7日公布，與日商TOREX SEMICONDUCTOR簽訂合作備忘錄，TOREX將出售或轉讓部分或全部其100%持有之子公司TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD.股權予強茂。強茂藉此取得越南生產製造能力，同時TOREX也預計持續穩定委託該廠代工生產TOREX產品。

強茂因應全球政經環境變化，近年積極拓展全球布局，今年也啟用菲律賓最新封裝生產線，此次再新增越南產能，可望進一步分散地區風險，滿足客戶多元化產地需求。

強茂 越南
