AES資本支出看增三成 將搶進HVDC新商機啟動大擴產

電池模組股王AES-KY（6781）昨（17）日舉行法說會，總經理宋維哲預期，明年伺服器備援電池模組（BBU）、輕型電動載具（LEV）及其他新應用等重點業務持續成長，並積極搶進輝達下世代AI平台帶來的HVDC（高壓直流電）新商機，為此將大擴產，預估2026年資本支出將年增二至三成。

宋維哲分析，大型雲端服務供應商（CSP）及資料中心相關廠商都需要考慮電力備援問題，而傳統UPS（不斷電系統）未來在AI時代會更吃力，相信絕大部分廠商都會導入BBU應用，助攻AES業績。

輝達下世代平台對電力需求持續增加，引爆HVDC新商機，AES正積極搶進，預估旗下HVDC對應產品最快2026年下旬量產。宋維哲認為，HVDC相關產品技術門檻較高，除了增加新挑戰者進入門檻外，技術落後者也可能跌出供應商外。

因應HVDC新需求，AES啟動大規模擴產計畫，鎖定越南、大陸等地廠區，藉此滿足客戶2026年與2027年需求，預估2026年資本支出將較2025年提高20%至30%。

LEV業務方面，宋維哲表示，觀察歐洲自行車市場已到底部，大型客人需求已經回升，庫存也回到正常水位，反而比較有問題的是中小型客戶，但整體來看，節能出行趨勢不會改變。

宋維哲指出，AES已調整策略因應，針對不同新領域、新客戶布局，2026年將有新客戶、新項目，有機會貢獻一部份成長。故此，AES預估2026年LEV產品線營收將優於今年，對相關業務審慎樂觀看待。

至於新事業，宋維哲指出，隨著今年電信應用開始量產，「明、後年規模將翻一翻，甚至希望能翻更多。」其他無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR）、叉車已經有大型客人，預期2027年將有較明顯貢獻。宋維哲預計，明年新事業將有機會達到一定營收規模，並於2027年放量，「希望未來AES產品能呈現三足鼎立，甚至有多元產品線架構。」