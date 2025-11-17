安集攻軍用無人機 報捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能廠安集（6477）旗下金屬3D列印業務告捷，近期成功切入美國軍規無人機供應鏈，不僅今年訂單較去年激增五倍，明年也將大舉擴產七成，全力衝刺無人機市場商機。

安集近年來積極耕耘金屬3D列印市場，今年受惠美系客戶需求增長，帶動出貨動能轉強，接單量從原先預估年增三倍一舉擴大為年增五倍，估明年還會再成長五成，占整體營收至少一成。

安集在2018年開始跨足金屬3D列印事業，去年成功開發出全台灣製的金屬3D列印機，從噴粉機製造、金屬粉末生產到產品列印，均為「MIT」，現階段共有七台設備，明年底前將擴充至15台，擴產幅度達七成。

據悉，安集在3D列印業務發展一條龍服務，由大股東欽揚設計3D列印機台、轉投資圓融開發3D列印粉末，安集再轉投資成立集翔，主攻無人機零組件製造，透過集團合力打群架的方式，拉高產品自製率。

安集表示，公司的金屬3D列印設備最大尺寸已從300×250毫米，提升至300×300毫米，目前也正在研發600×600毫米的設備，藉此提升市場接單競爭力。

有關業務拓展方面，目前安集的金屬3D列印已成功切入美國軍規無人機供應鏈，不僅意味著產品深受海外國際客戶肯定，也有望藉此強攻國內軍工市場，目前安集正積極擴大相關業務，有信心能獲得更多新訂單。

法人指出，目前安集約有近六成多營收來自太陽能電廠，三成多來自模組，其餘部分則是3D金屬列印等業務，預料安集的獲利能力有望進一步提高，並藉此分散太陽能業務的風險。

3D列印 太陽能電廠 無人機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

歐洲再傳無人機侵擾事件 丹麥阿爾堡機場短暫關閉

虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸

陸無人機巨頭大疆搶進3D列印 加速布局新硬體

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空！SJ當場爆哭

相關新聞

光聖股價衝高掀比價效應 華星光、波若崴等同步看好

光纖模組大廠光聖（6442）昨（17）日收盤價再度突破歷史新高，達到1,090元，法人分析，未來光通訊模組800G規格正...

AES資本支出看增三成 將搶進HVDC新商機啟動大擴產

電池模組股王AES-KY（6781）昨（17）日舉行法說會，總經理宋維哲預期，明年伺服器備援電池模組（BBU）、輕型電動...

強茂收購日商越南廠

功率元件業者強茂（2481）昨（17）日公告，董事會決議以自有資金1,003萬2,000美元（約新台幣3.13億元），收...

應材營運看俏 京鼎沾光

美半導體設備廠應用材料日前公布第4季營收、獲利表現佳、2026年首季財務目標優於預期。法人看好，京鼎（3413）受惠最大...

創意結盟CPO商 導入新技術

創意（3443）與大規模AI工作負載共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）技術領導者Ayar L...

川湖二廠動土 挹注產能

伺服器滑軌廠川湖（2059）產能滿載，新建二廠昨（17）日舉行動土典禮，預定2027年中量產，隨著美國德州廠也將在202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。