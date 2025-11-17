安集攻軍用無人機 報捷

太陽能廠安集（6477）旗下金屬3D列印業務告捷，近期成功切入美國軍規無人機供應鏈，不僅今年訂單較去年激增五倍，明年也將大舉擴產七成，全力衝刺無人機市場商機。

安集近年來積極耕耘金屬3D列印市場，今年受惠美系客戶需求增長，帶動出貨動能轉強，接單量從原先預估年增三倍一舉擴大為年增五倍，估明年還會再成長五成，占整體營收至少一成。

安集在2018年開始跨足金屬3D列印事業，去年成功開發出全台灣製的金屬3D列印機，從噴粉機製造、金屬粉末生產到產品列印，均為「MIT」，現階段共有七台設備，明年底前將擴充至15台，擴產幅度達七成。

據悉，安集在3D列印業務發展一條龍服務，由大股東欽揚設計3D列印機台、轉投資圓融開發3D列印粉末，安集再轉投資成立集翔，主攻無人機零組件製造，透過集團合力打群架的方式，拉高產品自製率。

安集表示，公司的金屬3D列印設備最大尺寸已從300×250毫米，提升至300×300毫米，目前也正在研發600×600毫米的設備，藉此提升市場接單競爭力。

有關業務拓展方面，目前安集的金屬3D列印已成功切入美國軍規無人機供應鏈，不僅意味著產品深受海外國際客戶肯定，也有望藉此強攻國內軍工市場，目前安集正積極擴大相關業務，有信心能獲得更多新訂單。

法人指出，目前安集約有近六成多營收來自太陽能電廠，三成多來自模組，其餘部分則是3D金屬列印等業務，預料安集的獲利能力有望進一步提高，並藉此分散太陽能業務的風險。