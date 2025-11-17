宏正明年營運挑戰二位數增長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正自動科技（6277）昨（17）日舉行線上法說，宏正看好明年IT架構及專業影音兩大產品線穩定成長，明年營運可望回到二位數成長，機櫃產品則可望搭上AI浪潮，已有Tier 2客戶接觸。

宏正主要產品為IT架構的多電腦切換器以及專業影音產品線等，近年透過整合跨入機櫃產品線，目前貢獻營收約4.5%，宏正2024年在楊梅設立新生產基地，負責機櫃及機殼的自動化生產，搶進AI機房需求，預定2026年下半年量產。

宏正指出，未來發展策略鎖定數位、資安、智能及聲音處理等領域，數位產品鎖定IP中央管理趨勢，看好機房、半導體、廠房需求成長；資安則為安全與監控風險，鎖定政府、金融機構市場；智能部分強打智能型會議室；聲音處理以專業音訊及AI推出優聲學、專業影音及SOHO產品。

AI
