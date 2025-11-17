聯強：記憶體動能強 明年營運全面回升

快訊

中央社／ 台北17日電

通路商聯強今天召開法說會，副總裁杜書全表示，隨著AI伺服器建置案陸續到位、記憶體市場強勁復甦，加上匯率、壞帳、中國市場等今年3大不利因素消褪，看好公司明年營運全面回升。

聯強今年前10月營收新台幣3220億元，年減7.6%；前3季歸屬母公司淨利57.06億元，也比去年同期衰退9.1%，每股稅後純益3.42元。

杜書全表示，商用市場將是2026年主要成長動能，數位基建在各國持續進行，聯強在台灣、印尼、香港等地陸續接到一些AI伺服器建置案，可望延續到明年。

半導體是另一大成長引擎。杜書全指出，由於去年上半年基期高，今年聯強半導體業務衰退，但第3季已恢復成長。杜書全特別點出，記憶體市場從第3季底開始「非常活絡」，不僅出貨量大增，而且單價也大幅提升。他看好這波記憶體景氣復甦至少持續到第4季，甚至延續到2026年，成為聯強半導體業務主要成長動能。

至於家用市場，杜書全表示今年比較悶，但第3季已看到回穩跡象，預期明年應該會好一點，至少小幅成長。

市場 聯強 半導體 記憶體
