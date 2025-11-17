AES法說會／明年營運審慎樂觀 盼新事業能讓產品呈現「三足鼎立」

電池模組股王AES-KY（6781）17日舉行法說會，展望2026年，AES總經理宋維哲表示，除了伺服器備援電池模組（BBU）將持續維持高成長動能外，輕型電動載具（LEV）及其他新應用也會成長，對2026年整體營運審慎樂觀看待。此外，AES新業務電信應用已於今年下半年量產，公司預期明年新事業將有機會達到一定營收規模，但真正放量將在後年，「希望未來AES產品能呈現三足鼎立，甚至有多元產品線架構。」

AES今日股價收在1,315元，下跌10元、跌幅0.75%。

宋維哲指出，今年在資料中心BBU大幅成長下，累計AES今年前十個月營收為129.8億元，年增66.5%，預期2025全年度將維持高比例成長，明年也將持續高成長態勢。

針對LEV業務，宋維哲表示，觀察歐洲自行車市場已到底部，大型客人需求已經回升，庫存已經回到正常水位，反而比較有問題的是中小型客戶，這邊挑戰較多。但整體來看，節能出行趨勢不會改變。

宋維哲指出，AES已調整策略因應，針對不同新領域、新客人布局，2026年將有新客人、新項目，將有機會貢獻一部分成長。故此，AES預估2026年LEV產品線營收將優於今年，對相關業務審慎樂觀看待。

截至今年第3季，伺服器BBU占AES營收比重已達七成，其他則主要為LEV。對此，宋維哲坦言，AES也會擔心單一產品上下周期挑戰，對公司帶來影響。

他說，AES一直希望做全產品線工業用電池模組方案商，希望減輕單一市場、單一產品對外部景氣波動影響。隨著今年電信應用開始量產，「明後年規模將翻一翻，甚至希望能翻更多。」其他AGV、AMR、叉車已經有大型客人，預期後年將有較明顯貢獻。

針對新事業何時能達成雙位數營收占比，宋維哲指出，「我們希望2026年就能達成」，但仍是得看終端客戶需求狀況，預期明年新事業將有機會達到一定營收規模，但真正放量將在後年，「希望未來AES產品能呈現三足鼎立，甚至有多元產品線架構」。