AES法說會／續看多伺服器BBU因應HVDC需求 明年資本支出年增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）17日舉行法說會，展望後市，AES總經理宋維哲表示，持續看好伺服器備援電池模組（BBU）業務2026年成長動能，預期將維持高成長態勢。此外，因應HVDC（高壓直流電）新需求，AES啟動大規模擴產計畫，在越南、中國大陸廠都將同步擴產，預估2026年資本支出相比2025年多20-30%。

展望2026年，AES預期，隨著大形雲端服務供應商（CSP）資料中心資本支出需求持續強勁，BBU應用將延續，對相關業務持續樂觀看待；細部來看，傳統伺服器BBU每年將有雙位數成長，而明後年客人對AI伺服器需求積極，AI相關業務呈現強勁增長態勢。

宋維哲分析，大形CSP及做資料中心業務的廠商都需要考慮備援問題，而傳統UPS（不斷電系統）在未來AI時代會更為吃力，相信絕大部分廠商都會導入BBU應用。

AES HVDC相應產品預計量產時間將在2026年下旬，晚一點則至2027年，預計要有顯著的量將在明年第4季出現。該產品因技術門檻較高，除了增加新挑戰者進入門檻外，技術落後者也可能跌出供應商外。

因應HVDC新需求，AES啟動大規模擴產計畫，在越南、大陸廠都將同步擴產，截此滿足客戶2026、2027年需求，AES預估2026年資本支出相比2025年多20-30%，除了用在新廠區建置外，另一部分則用於新產線支出。

宋維哲表示，AES積極擴張產能，主要是因現有產能很緊，需求很滿，且HVDC相應設備跟既有的低電壓有部分是不能共用的。

截至今年第3季，伺服器BBU占AES營收比重已達七成，其他則主要為LEV。

伺服器 電池模組 資本支出 AI
相關新聞

精品等級！記憶體缺到傳「配貨制」 華邦電漲停、南亞科收復5日線

台股17日在台積電（2330）觸及5日線點火下，盤中一度大漲326點、衝上27,723點。記憶體族群持續扮演多頭主力。力...

技嘉法說利多反跌！ 三大干擾因素一次看

技嘉（2376）14日法說會釋出強勁展望，訂單能見度已一路看到2026年底，明年營收可望維持雙位數成長，再加上輝達（NV...

雲豹能源祭庫藏股 股價吃定心丸翻紅

雲豹能源（6869）董事會通過自14日起為期二個月買回買回3000張庫藏股， 展現挺股價強烈決心。激勵今日股價終結跌勢，...

PC全產品線、AI伺服器事業助攻 華碩今年拚賺五股本

華碩（2357）日前公布第3季每股純益14.21元，優於市場預期，本季雖因傳統淡季，導致營收面臨下滑壓力，惟在PC相關全...

東科奪美系客戶訂單

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）營運報捷，2025年新增二個美系零售客戶，加上既有產品持續穩定出...

設備廠營運大爆發

AI浪潮推動先進製程及先進封裝大擴產，挹注工程及設備廠營運大爆發。

