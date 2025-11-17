AES法說會／續看多伺服器BBU因應HVDC需求 明年資本支出年增三成

電池模組股王AES-KY（6781）17日舉行法說會，展望後市，AES總經理宋維哲表示，持續看好伺服器備援電池模組（BBU）業務2026年成長動能，預期將維持高成長態勢。此外，因應HVDC（高壓直流電）新需求，AES啟動大規模擴產計畫，在越南、中國大陸廠都將同步擴產，預估2026年資本支出相比2025年多20-30%。

展望2026年，AES預期，隨著大形雲端服務供應商（CSP）資料中心資本支出需求持續強勁，BBU應用將延續，對相關業務持續樂觀看待；細部來看，傳統伺服器BBU每年將有雙位數成長，而明後年客人對AI伺服器需求積極，AI相關業務呈現強勁增長態勢。

宋維哲分析，大形CSP及做資料中心業務的廠商都需要考慮備援問題，而傳統UPS（不斷電系統）在未來AI時代會更為吃力，相信絕大部分廠商都會導入BBU應用。

AES HVDC相應產品預計量產時間將在2026年下旬，晚一點則至2027年，預計要有顯著的量將在明年第4季出現。該產品因技術門檻較高，除了增加新挑戰者進入門檻外，技術落後者也可能跌出供應商外。

因應HVDC新需求，AES啟動大規模擴產計畫，在越南、大陸廠都將同步擴產，截此滿足客戶2026、2027年需求，AES預估2026年資本支出相比2025年多20-30%，除了用在新廠區建置外，另一部分則用於新產線支出。

宋維哲表示，AES積極擴張產能，主要是因現有產能很緊，需求很滿，且HVDC相應設備跟既有的低電壓有部分是不能共用的。

截至今年第3季，伺服器BBU占AES營收比重已達七成，其他則主要為LEV。