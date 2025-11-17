嘉實掛牌上櫃 大漲25.6%、收100.5元

由群益金鼎證券輔導的嘉實（3158）資訊股份有限公司17日以每股80元掛牌上櫃， 大漲20.5元（25.6%），收100.5元。嘉實資訊為一家集合多商品、多平台及多市場之金融資訊服務領航廠商，為臺灣櫃買市場再添生力軍。

群益金鼎證券指出，嘉實資訊深耕金融資訊服務領域多年，具備厚實的技術能力，核心產品「XQ全球贏家」為國內第一個橫跨中、港、台、美、日、韓等六國之金融市場資訊平台，不僅為國內專業投資人熟悉的重要平台，更在台灣大型券商擁有高市占率的下單系統供應商。

群益金鼎證券表示，嘉實資訊長期專注金融資訊整合、系統平台開發與專業金融數據服務，致力協助投資人做出更精準的投資決策，提供更便利的金融科技服務，同時結合「Money DJ理財網」專業即時的財經新聞，建構完整的營運價值鏈。

展望未來，群益金鼎證券表示，隨著人工智慧（AI）熱潮及量化交易蔚為風潮，嘉實資訊持續提升自有產品「XQ全球贏家」之競爭量能，更積極規劃導入 AI 驅動功能，鎖定專業投資人對量化交易需求的成長，為投資人與金融機構創造更高價值。