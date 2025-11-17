快訊

精品等級！記憶體缺到傳「配貨制」 華邦電漲停、南亞科收復5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群持續扮演多頭主力。(路透)

台股17日在台積電（2330）觸及5日線點火下，盤中一度大漲326點、衝上27,723點。記憶體族群持續扮演多頭主力。力積電（6770）、旺宏（2337）人氣續強，穩居台股成交量冠亞軍，另，華邦電（2344）股價以66.3元跳空漲停開出，十銓（4967）盤中觸及漲停，南亞科（2408）大漲逾6%、重返5日線上，群聯（8299）、廣穎（4973）等同步走揚，形成盤面最強主流之一。

全球DRAM市場供不應求持續惡化，模組報價「一日多市」、貨源極度緊缺，不僅日本最大電子產品零售聚落東京秋葉原已有商家發出記憶體成品「限購令」，如今台灣通路端更傳出史上首次「買DRAM模組要搭配主機板」的綑綁銷售，宛如精品配貨。該作法是 DRAM自1970年問世逾半世紀以來首見，凸顯需求沸騰、搶貨戰白熱化。

隨著市場供需持續緊繃，南亞科近期營運備受關注。公司自第3季起逐步提升投片量，計畫至2025年底從6萬片增至6.5萬片，新增產能以1B製程為主，主要生產20奈米與1B製程DDR4，並保留部分1B製程產能用於DDR5。法人預期，在MSFT一般伺服器平台仍維持 30%~40%DDR4需求下，DDR4報價漲勢將延續至明年第2季，同時DDR5需求同步升溫，推動產能利用率維持滿載，營運動能維持高檔。

華邦電也在法說會釋出更強烈的供需警訊。總經理陳沛銘指出，DDR4、DDR3因結構性供應缺口導致合約價持續上漲，漲勢預期一路延續到2026年，甚至2027年也難見供給充裕。隨著國際大廠陸續退出DDR4產能，市場長期供應恐持續吃緊，使現有供應商成為此波循環中最主要受益者。

此外，接近年底，集團作帳行情升溫，華東（8110）、華邦電、華新（1605）等集團股受到法人青睞，同樣增添多頭動能。加上記憶體市場缺料狀況未解、報價漲勢確立，法人普遍看好記憶體族群將持續主導盤勢。

整體而言，記憶體供需失衡推升報價、通路搶貨氛圍濃厚，加上南亞科、華邦電展望明確，族群基本面強力支撐，短線仍具續強動能，惟仍須留意漲多調節風險。

記憶體
