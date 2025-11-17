技嘉法說利多反跌！ 三大干擾因素一次看

技嘉（2376）14日法說會釋出強勁展望，訂單能見度已一路看到2026年底，明年營收可望維持雙位數成長，再加上輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器GB300出貨順利，第4季GB系列占比將拉升至兩成，基本面無疑保持強勢。不過，17日股價卻逆勢下跌，盤中一度下探至257元、寫下5月28日以來波段低點，顯示市場情緒仍受多項短期利空牽動。

技嘉第3季稅後純益30.56億元，季增2%、年增58.5%，展現AI伺服器動能強勁。市場近日更傳出罕見的「DRAM 模組買一條、主機板要一起帶走」綑綁銷售現象。因全球DRAM大缺貨、價格狂飆，通路端首度出現類似精品配貨的銷售方式，凸顯搶貨情況之嚴重。技嘉與微星（2377）均證實確實「有聽聞」此通路做法，但強調並非板卡廠所要求。

技嘉指出，目前主機板銷售已優於年初預估，明年仍有機會延續成長，不過DRAM價格飆升勢必墊高系統成本，也可能推升板卡供應壓力。法人憂心，這波缺料潮可能在旺季的第四季拖慢部分出貨動能。技嘉表示，現階段庫存水位約可支撐一個季度，並會持續與供應鏈協調。

外部環境也增添逆風。比特幣於10月初衝上126,251美元歷史高點後，受川普關稅發言衝擊市場情緒，短短數日急轉直下，近日更跌破93,714美元、失守去年底收盤價，拖累比特幣概念股的技嘉同步承壓。

籌碼面也相對不給力。11月以來外資偏空操作，累計賣超9,534張，僅11月10日小幅買超277張，其餘交易日皆站在賣方，對股價形成壓力。

整體而言，技嘉基本面亮眼、AI伺服器接單強勢，但短期仍須消化記憶體缺貨、加密貨幣回檔與外資賣壓等多重變因，股價走勢仍將受市場情緒左右。