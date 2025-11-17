快訊

雲豹能源祭庫藏股 股價吃定心丸翻紅

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片

雲豹能源（6869）董事會通過自14日起為期二個月買回買回3000張庫藏股， 展現挺股價強烈決心。激勵今日股價終結跌勢，開平低後走揚，盤中漲幅一度近4%。雲豹能源此次買上限價達170元，動用上限金額高達48億多元。

這是雲豹能源第3次庫藏股買回計畫，預計買回3,000張普通股，約占已發行股份總數2.18%。買回期間自2025年11月14日起至2026年1月13日止。

雲豹能源指出，此次買回規劃不僅著眼於強化員工持股與組織向心力，也期望藉此強化市場信心、提升投資人對公司長期發展的信任，同時落實對股東回饋與員工共享成果的一貫承諾。

雲豹能源今年營運持續強勁成長，前三季合併營收達54.91億元，較去年同期大幅成長108%。主要業務包含綠電交易、儲能系統整合與太陽能案場服務均維持穩健動能，其中第3季綠電交易營收達6.4億元，年增高達118%，顯示市場需求持續擴大並推升整體獲利表現。隨著綠能需求持續增加，公司整體業績表現穩健向上，營運基礎更加穩固。

雲豹能源表示，公司正朝2026年「穩定股利」目標前進，並預計股利配發率維持在八成水準；其中，綠電交易所帶來的長約現金流具高度可預期性，將成為提升股東報酬與穩定配息的重要支撐。此次啟動庫藏股買回，也進一步展現管理層對未來營運的信心，同時呼應綠電交易、儲能系統建置與循環經濟整合服務等核心業務的持續擴張，強化公司長期發展動能。

雲豹能源 綠電
