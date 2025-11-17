永擎電子11月19日 將以268元掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

華擎科技旗下的永擎電子（7711）即將在11月19日以每股268元掛牌上市。永擎上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達410.00元，競拍得標加權平均價格334.95元，約為競拍底價252.83元的1.32倍；此外，公開申購價為268元，總計吸引超過234,658人參與申購，合格件中籤率僅為0.67%，顯示市場反應熱烈。

永擎成立於102年，主要從事伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。隨著AI應用帶動，全球AI伺服器市場需求強勁，帶動永擎AI伺服器訂單持續成長，目前永擎約有八成營收來自AI伺服器相關產品，推升永擎114年度前三季營業收入及營業毛利分別較同期成長266.16%及36.70%，展現強勁的營運動能。

展望未來，隨著5G通訊技術及AI應用的深度結合，將引領資料中心升級與邊緣運算設備需求增加，根據市調機構IDC報告，全球雲端支出將由110年的737億美元，成長到115年的1,351億美元，年複合成長率達13%，此外，邊緣運算及AI服務市場需求於110至114年之年複合成長率將高達34.8%，顯示伺服器產業在未來仍將維持高速成長動能。

永擎深耕伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，致力於提升產品附加價值及持續提供穩定品質的產品，透過多來源與分散產能的供應鏈佈局保持產能調配彈性，並同時維持高品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。

永擎的產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，同時透過銷售自有品牌及ODM-Direct的商業模式與客戶合作，為客戶提供完整的解決方案，永擎將持續關注市場趨勢及提升產品的研發設計，以高品質與創新技術為基石，並持續深耕高效能運算、邊緣運算及AI等伺服器市場，提升營運規模及獲利，並穩健地進行全球市場佈局，鞏固長期競爭優勢，掌握伺服器產業長期成長商機。

