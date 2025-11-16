聯電、鴻海被賣爆！壽險金控雙雄全改抱AI「三大天王」

AI 與半導體需求回升，壽險金控第三季全面調整科技股。國泰金、富邦金同步加碼日月光（3711）、金像電、奇鋐等AI伺服器供應鏈，並減碼聯電、鴻海等成熟製程與組裝鏈；凱基金則進一步增持台積電、廣達與緯創。整體看來，壽險資金對AI成長路徑「謹慎樂觀」，並重新配置供應鏈結構。

據金控揭露大額台股交易名單，9月底國泰金持有科技股市值5,344 億元、富邦金4,283億元、凱基金977億元，單季各成長14%、29%與47%。相較電子類股同期上漲21.4%，國泰偏換股調節，富邦與凱基則明顯加碼。

國泰金與富邦金同步加碼3檔AI指標股：日月光（各加碼逾1.2萬張）、金像電（雙雙新增）、奇鋐（國泰新增、富邦加碼5,742 張），涵蓋封測、載板、散熱三大主鏈，直接受惠AI伺服器需求。

兩家也增持台光電、瑞昱、世芯-KY、世界、貿聯、力旺、嘉澤，強化中上游半導體與零組件布局，顯示壽險資金正由景氣循環股轉向毛利與成長動能較高的 AI 基礎設施鏈。

減碼方面，國泰金與富邦金一致調節聯電、鴻海，反映對成熟製程與組裝代工前景轉趨保守。

聯電遭三家金控合計減碼逾4萬張，其中國泰減 2.4萬張、富邦逾1萬張、凱基減5,839張；相較上季三家合計加碼約38萬張，態度明顯反轉，主因成熟製程競爭加劇與報價壓力持續。鴻海也遭雙雄共減6.3萬張，富邦調節幅度最大。

在大型權值股上，雙雄策略分歧最為明顯。台積電部分，國泰金減碼6,832 張，著眼分散集中度風險，富邦金則反向加碼1.1萬張，押注先進製程長期成長性；台達電也呈現國泰調節、富邦增持的態勢。

至於廣達、緯創，國泰趁回檔加碼，富邦則逢高獲利了結，顯示兩家對伺服器供應鏈景氣的節奏判斷不同。

法人指出，富邦加碼多集中先進製程、高階散熱與電源管理等技術門檻較高領域，操作偏積極；國泰金則透過封測、散熱、零組件等多點布局降低波動度，策略較為防禦。

凱基金第三季加碼力道最強，除增持廣達（+1.9 萬張）、台積電（+3,995 張）、日月光外，並新增世界、華碩、緯創等持股，大幅卡位AI伺服器與半導體供應鏈的積極風格。

減碼部分則與雙雄一致調節聯電，顯示對矽晶圓與成熟製程需求仍偏保守。

整體而言，國泰金策略偏防禦、分散；富邦金集中押注成長性較強的先進製程與高階零組件；凱基金則積極進攻，追求高報酬配置。

三家金控持科技股占整體台股投資比重均逾六成，富邦更高達近九成。法人預期，在科技股主導盤勢下，三大金控年底前的投資調整仍將緊盯AI伺服器與先進製程需求變化。