東科奪美系客戶訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）營運報捷，2025年新增二個美系零售客戶，加上既有產品持續穩定出貨，預估明年業績將較今年雙位數成長。

據悉，東科聲霸（Soundbar）產品前三大客戶為三星、LG、SONY，近年並新增歐美客戶；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場獨占鰲頭，帶旺東科業績表現。

東科預期，從目前在手訂單推估，明年業績至少雙位數成長，當下公司不僅零負債，手上現金也相當充裕。

展望未來，東科透露，明年新產品會與二家美國零售巨頭合作，一家負責賣Soundbar，另一家則賣Partybox；其中，Partybox是近期才新興的熱門商品，估計將是明年成長主力。

東科在耳機業務方面也有新進展，明年將為美國新創電競耳機生產新品，並與幾家歐洲品牌合作醫療用耳機，均在明年陸續出貨。

另外，東科近期也正與一家高檔航空公司與東科洽談耳機代工，若此業務能談成，出貨量將會直線飆升。

東科奪美系客戶訂單

